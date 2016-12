Un consumator a găsit un melc în salata comandată la restaurant

Un timişorean a găsit un melc într-o salată comandată la un restaurant din oraş, iar reprezentantul localului respectiv a declarat că "de vină poate să fie şi concurenţa, s-a gândit să ne facă nouă ceva rău".

În urmă cu câteva zile, timişoreanul a mers să servească prânzul la un restaurant din oraş şi a comandat o salată grecească. După ce a început să mănânce, a observat "ceva viu” pe salata verde. Bărbatul a scos salata din farfurie şi a observat că pe ea se afla un pui de melc.

Timişoreanul a declarat că a aşteptat ospătarul şi i-a spus: "domnule, ştiu că nu eşti vinovat cu nimic, nu e din cauza ta, ia melcul şi du-te arată-le bucătariilor".

"El încremenise, roşu la faţă, nu mai ştia ce să zică. Îmi ia salata şi pleacă. După cinci minute, se întoarce cu felul doi şi îmi spune aşa: <le-am spus bucătarilor despre neplăcerea creată şi vă garantează că în această mâncare nu aveţi nimic viu> (era vorba de felul doi). Nu am mai spus nimic, am mâncat, am cerut nota, am plătit şi am plecat, precizez că pe notă nu mai era salata grecească, au făcut bucătarii cinste cu ea!", a afirmat bărbatul.

Contactat telefonic, un reprezentant al restaurantului la care a mâncat timişoreanul a declarat: "Nu ştiu despre ce e vorba, nu am auzit de acest incident. Dar am mai avut ospătari rău-voitori. Poate să fie de vină şi concurenţa, s-a gândit să ne facă nouă ceva rău. Şi eu pot să merg undeva şi să pun ceva în mâncare”, a spus reprezentantul restaurantului.