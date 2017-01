Un convoi militar de peste 400 de metri a tranzitat Constanţa

Traficul rutier între Negru-Vodă şi Mihail Kogălniceanu a fost îngreunat, ieri, din cauza unui convoi militar. Peste 20 de autoturisme HAM-V aparţinînd armatei Statelor Unite ale Americii au trecut graniţa Bulgariei cu România, întorcîndu-se de la aplicaţia militară româno-americano-bulgară "Immediate Response", care a avut loc timp de două săptămîni la Novo-Selo în Bulgaria. "Escortarea convoiului lung de 400 de metri a fost efectuată de Poliţia Militară din cadrul Batalionului de Infanterie 265 Bucureşti. Este o misiune destul de dificilă, pentru că sînt implicate numeroase maşini care se deplasează cu o viteză mică şi a trebuit să avem grijă să nu existe incidente neplăcute ", a declarat cpt. Pavel Petrea din cadrul Brigăzii 34 de Infanterie Bucureşti. După o oră şi 45 de minute de la intrarea pe teritoriul românesc, prin vama Negru-Vodă, cele 20 de vehicole militare au ajuns la baza militară de la Mihail Kogălniceanu. "Echipamentul soldaţilor americani a fost îmbarcat pe platformele unor traillere şi au plecat în jurul prînzului spre Germania, unde se află o bază militară americană", a adăugat cpt. Pavel Petrea. Trecerea convoiului militar în siguranţă prin diferite localităţi a fost ultima misiune a aplicaţiei militare trinaţionale "Immediate Response". Scopul principal al ecxerciţiului a fost antrenarea în comun şi schimbul de experienţă între Forţele Terestre Române. Bulgare şi Americane. "Consider că toate obiectivele au fost îndeplinite şi că a fost o experienţă de neuitat pentru toţi cei care au participat. Este adevărat că bilanţul final al aplicaţşiei va fi finalizat peste cîăteva săptămîni, dar noi sîntem convinşi că ne-am descurcat bine şi că am făcut faţă cu brio tuturor provocărilor", a încheiat cpt. Pavel Petrea.