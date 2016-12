Un copil de patru ani şi-a spart capul într-un loc de joacă

Şi-a dus copilul la un loc de joacă, unde ştia că micuţul este supravegheat în permanenţă de angajate, şi nu şi-a imaginat preţ de o clipă că fiul ei s-ar putea afla în pericol. Este povestea Emanuelei S., din Constanţa, care luni seară, în jurul orei 17.30, a mers cu băieţelul ei, în vârstă de patru ani şi jumătate, la „Jump Kids Playground”, situat pe bulevardul I.C. Brătianu, din municipiul Constanţa. „Copilul a intrat la jocuri, iar eu m-am aşezat în hol, acolo unde stau părinţii, şi am cumpărat un suc. După o vreme, fiul meu a apărut clătinându-se, cu sângele şiroind pe faţă şi în stare de şoc. L-am întrebat ce a păţit, dar nu putea vorbi. M-a luat de mână şi m-a dus la locul în care se rănise. Era un tobogan de plastic aşezat sub un loc de joacă, exact sub nişte şuruburi mari şi groase. Din gesturile fiului meu am înţeles că a încercat să se dea pe tobogan, iar în momentul în care a urcat şi s-a aşezat pe acesta, s-a lovit cu capul de un şurub, care i-a intrat în cap şi i-a provocat o fisură destul de mare”, a declarat, pentru „Telegraf”, Emanuela S.

INVESTIGAŢII MEDICALE Disperată, femeia a sunat la 112 şi a cerut ajutorul medicilor. Până la sosirea echipajului SMURD, ea a încercat să afle de la angajatele care supravegheau copiii ce s-a întâmplat, însă toate au răspuns că nu au văzut nimic. Micuţul a fost transportat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, unde a rămas internat pentru investigaţii amănunţite. „Mi-am dat acordul scris pentru ca fiul meu să fie supus unui RMN, cu anestezie totală. Vă daţi seama ce efecte au aceste lucruri asupra unui copil de patru ani? Radiaţii, anestezic în organism, intubare... Medicii au spus că, momentan, copilul este în afara oricărui pericol, dar nu avem garanţie că şi pe viitor va fi la fel. Fiul meu poate rămâne cu sechele pe viaţă. Peste doi-trei ani trebuie să repetăm RMN-ul”, a mai spus Emanuela S.

PLÂNGERE PENALĂ Femeia, care a dorit să rămână sub protecţia anonimatului, vrea ca cei responsabili de rănirea fiului ei să fie traşi la răspundere. Ea a depus plângeri împotriva firmei care deţine locul de joacă pentru că nu ştie numele angajatelor şi nici pe cele ale administratorilor. Emanuela S. a mers la Secţia 3 Poliţie, la Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorului şi la Direcţia pentru Protecţia Copilului. ”Urmează să merg cu toate documentele medicale la Serviciul de Medicină Legală, pentru a scoate un certificat constatator, pe care să-l anexez la plângerea pe care am făcut-o la Poliţie”, a afirmat constănţeanca. Aceasta este hotărâtă să nu se lase până când nu-şi va găsi dreptatea. Am încercat să obţinem şi un punct de vedere din partea reprezentanţilor „Jump Kids Playground”, însă singurele salariate prezente ieri după-amiază la locul de joacă ne-au spus că şefii lor sunt plecaţi în concediu, că nu ştiu când se întorc şi că nu pot da de ei.

CERCETĂRI Contactat telefonic, şeful Secţiei 3 Poliţie, cms. şef Ovidiu Grosu, a declarat că poliţiştii au întocmit dosar penal încă de luni seară, după ce s-au sesizat din oficiu ca urmare a apelului înregistrat la 112. „Ieri, mama minorului a depus plângere penală. Facem cercetări pentru a stabili cine este administratorul locului de joacă, cine se face responsabil de vătămarea copilului şi ce infracţiune va rezulta în final. Poate fi vătămare corporală din culpă, poate fi neglijenţă în serviciu...”, a adăugat cms. şef Ovidiu Grosu.