Un copil de trei ani şi-a împuşcat mortal fratele de un an

Un copil în vârstă de trei ani şi-a împuşcat mortal fratele de un an, într-o casă din statul american Ohio, informează Washington Post. Incidentul a avut loc într-o locuință din oraşul Cleveland. Un băieţel în vârstă de trei ani şi-a împuşcat în faţă fratele de un an, cu o armă de foc, a comunicat poliţia locală. În casa din estul oraşului Cleveland locuiau o mamă şi trei copii. Copilul de un an a fost transportat de urgenţă spre spital, dar a murit în ambulanţă. "Este o zi tristă pentru oraşul Cleveland", a declarat şeful Poliţiei regionale, Calvin Williams. "Este necesar ca toată lumea să înţeleagă că fascinaţia pe care o avem pentru armele de foc în această ţară trebuie să înceteze", a insistat Williams. Poliţia încearcă să afle cum a ajuns arma de foc în mâinile copilului de trei ani. "Un copil de trei ani nu poate fi tras la răspundere pentru o tragedie ca aceasta. Dar vor fi traşi la răspundere adulţii care nu au securizat armele", a spus şeful Poliţiei.