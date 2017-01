Un copil hoţ, foarte rentabil pentru o reţea de hoţi de buzunare

Un singur copil poate aduce unei reţele de hoţi de buzunare din Anglia câştiguri de 120.000 de lire pe an, aceştia fiind instruiţi să fure bani şi bunuri din magazine şi din genţile oamenilor de pe stradă, pentru că nu pot fi puşi sub acuzare. Mulţi dintre copiii recrutaţi de grupările infracţionale au fost aduşi în Marea Britanie din Europa de Est, Africa sau Asia, dar unii sunt şi britanici. Minorii sunt duşi din oraş în oraş, în toată ţara, pentru a comite infracţiuni. Membrii reţelei le arată acestora ce şi cum să fure, iar pentru că majoritatea au sub 10 ani, nu pot fi traşi la răspundere pentru faptele lor, nici dacă sunt prinşi în flagrant delict. Într-o încercare de a destructura astfel de reţele, poliţiştii din Peterborough au făcut publice înregistrări ce arată membri ai unei reţele în acţiune. Într-una dintre înregistrări, o femeie îi arată unui copil un parfum, într-un magazin, după care pleacă. La scurt timp după, copilul ia parfumul şi îl strecoară în geanta femeii.

Potrivit datelor Europol, un copil poate aduce unei reţele câştiguri de 120.000 de lire sterline. Totodată, potrivit datelor oficiale, numai în Peterborough, în perioada decembrie 2009 - august 2010 au fost depistate patru astfel de grupări. Una dintre aceste grupări era formată din 15 români. Centrul Împotriva Exploatării şi pentru Protecţia Online a Copiilor a recunoscut că astfel de reţele sunt bine stabilite în Marea Britanie, însă fenomenul copiilor de vârste fragede puşi să fure este relativ nou.