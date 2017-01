Un corp ceresc, descoperit de un adolescent român

Numele unei comune gălăţene a ajuns pe harta astronomică a lumii datorită unui adolescent. El a descoperit o stea variabilă şi i-a dat numele localităţii în care s-a născut.

Andrei are 16 ani şi este elev la Seminarul Teologic. Dar este şi pasionat de ştiinţe, aşa că face lucruri puţin obişnuite pentru cei din satul lui. "De la vârsta de 10 ani, din clasa a III-a mai exact, am primit de la părinţii mei un telescop şi de acolo mi-am dezvoltat pasiunea pentru stele", povesteşte adolescentul. De la simplul privit al stelelor, Andrei şi-a extins cercetările. Părinţii l-au ajutat, iar acum are în Schela, o comună oarecare din Galaţi, un mic observator astronomic.

După luni şi luni de studiat bolta cerească, Andrei a ajuns să aibă şi o stea a lui. O stea variabilă, pe care a botezat-o SCHELA V1. Şeful Observatorului astronomic din Galaţi este încântat de descoperirea lui Andrei. O stea de acest fel este un corp ceresc a cărui luminozitate variază semnificativ. SCHELA V1 are o variaţie de ordinul orelor, ca urmare a unor procese din interiorul astrului.

Toate datele strânse de Andrei despre prima lui stea au fost trimise Asociaţiei Americane a Observatorilor de Stele Variabile, care i-a confirmat descoperirea.