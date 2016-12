Un cotoi în ţările calde

După o iarnă grea, cotoii partidului de guvernământ au tulit-o în ţările calde, expunându-şi organele la soare. Se vede treaba că şuturile încasate de la poporul obidit i-a pus pe butuci, deşi, la un moment dat, se aflau în poziţia de start pe principiul că fuga-i sănătoasă. Că, vorba aia, despre ruşine, nici măcar ca definiţie, nu poate fi vorba... De unde atâta ruşine? Noii guvernanţi, cu doi ochi albaştri în frunte, se dovedesc a fi cu mult mai încrezuţi şi mai aroganţi decât înaintaşii lor! De la ciumpalaci şi viermi, după mintea unora, au trecut direct la starea de beţie, atât de dragă unor şmecheri cu stea în frunte. De fapt, noul nostru premier scoate în faţă generaţia frenetică de şmecheri cu stea în frunte. Din acest punct de vedere, fiind vorba de modelul Putin, am căzut din puţ, adică în sus, direct în lacul rusesc. Din caterincă în caterincă, prezidentul a realizat că modelul rusesc de conservare la putere i se potriveşte de minune. De aceea, în timp ce ţara gemea sub povara nămeţilor, dumnealui se antrena cu sania pe derdeluş. Cei mai mulţi dintre pământenii patriei au spus că avem de-a face cu marea sfidare prezidenţială. Eroare. Ca să faci faţă sistemului Putin de conservare pe vecie la Putere, înainte de toate, trebuie să ştii să te dai cu sania în orice condiţii meteo, istorice sau de altă natură. Vrem, nu vrem, ne întoarcem tot la modelul rusesc. E drept, noul ”tătuca” e oarecum mai evoluat şi ştie… karate. Deşi continuă să circule agăţaţi de sania preşedintelui, precizez, pe post de tinichele, cotoii parlamentari au preferat portocaliul din ţările calde, unde e cald şi bine... Se simte un aer de ducă forţată printre mai marii partidului prezent în toate cele. Au revenit, ca teme de dezbatere intimă, în centrul atenţiei teoriile despre caracterul sănătos al fugii în ţările calde. Destinaţii preferate de toţi cei care au intrat în coliziune ideologică şi de caracter cu ciumpalacii şi viermii patriei, că, după mintea lor sulfuroasă, ăştia suntem... În ţările calde, cotoii parlamentari se dau cu cămila de-a dura. S-au cocoşat de atâta râs şi dezinteres pe seama naţiunii beţive, după cum o cataloghează unii. Rămas acasă, ca principală piesă de rezistenţă a Puterii, preşedintele se dă cu sania. Pe vremea lui Văcăroiu, vă reamintesc, era la modă săniuţa. Modul de întrebuinţare era foarte simplu. Fără cuburi de gheaţă, cum se întâmplă în mediul prezidenţial, trebuia aruncată direct pe gât. Cotoii parlamentari au tulit-o în ţările calde. Unii dintre ei îşi caută deja gazdă prin deşert. La noi, iarna e pe ducă. În curând, ciumpalacii vor ocupa din nou pieţele destinate protestelor. Cu siguranţă, în acel moment, în baza unei ordonanţe de urgenţă, cotoii Puterii vor solicita statutul garantat de pasăre călătoare, care nu are nicio legătură cu traseistul politic.