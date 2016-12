Un „cuplu de echilibru” - Manolache şi Gherghilescu

După o pauză de aproape patru luni de la prima reprezentaţie, faimoasa florăreasă Eliza Doolittle a lui George Bernard Shaw a revenit, duminică, pe scena Teatrului Naţional de Operă şi Balet (TNOB) „Oleg Danovski”, sub bagheta maestrului Gheorghe Stanciu. De această dată, alături de soliştii cunoscuţi de la premiera musical-ului „My Fair Lady”, de Frederick Loewe, regizat de Alice Barb, a evoluat în... premieră actorul Lică Gherghilescu, în rolul colonelului Pickering.

ÎNTREITĂ BUCURIE Astfel, după ce „a ratat” premiera din octombrie 2012, din cadrul Festivalului Internaţional al Muzicii şi Dansului, din cauza unei rupturi musculare, Lică Gherghilescu a „debutat” pe scenă în rolul lui Pickering. În acest context, pentru actorul constănţean care a părăsit scena dramatică spre a se dedica Teatrului pentru Copii şi Tineret, ca director, bucuria a fost triplă. În primul rând, s-a bucurat nespus să joace pe scena pe care a cunoscut succesul ca actor - în actualul sediu al TNOB a funcţionat Teatrul „Ovidius”. Al doilea motiv de bucurie a constat în faptul că l-a avut ca partener de scenă pe fostul său coleg de la teatrul dramatic, Liviu Manolache, în rolul profesorului Higgins, alături de care nu a mai jucat de aprox. zece ani, ultimul spectacol în care au evoluat împreună fiind „Unde-i revolverul?”. Cel de-al treilea motiv este acela că a reuşit, în sfârşit, să interpreteze rolul căruia îi dedicase, în toamnă, mult timp pentru studiu, sub îndrumarea regizoarei Alice Barb. „Am avut emoţii mai mult decât de obicei, dar sper că am reuşit să le stăpânesc, iar alături de Liviu Manolache, am încercat să (re)creăm un... cuplu de echilibru”, a spus actorul Lică Gherghilescu.

O REVENIRE? „Lică a avut mai multe emoţii decât mine, pentru că eu mi-am consumat o parte din emoţii la premieră”, a mărturisit interpretul exigentului profesor de fonetică, Higgins, actorul Liviu Manolache. Acesta a mai spus, în exclusivitate pentru „Telegraf”, că de dragul vremurilor bune, se gândeşte să-l readucă pe fostul său coleg pe scena de teatru, poate într-o comedie. „Ne gândim la un titlu care să ne pună în valoare, pe noi, dar şi cunoştinţele noastre despre arta noastră teatrală”, a precizat Liviu Manolache, care ca regizor nu duce lipsă de idei de succes.

Cu cei doi actori, dar şi cu Lucia Mihalache (Eliza Doolittle), Mihnea Lamatic (Alfred Doolittle), Gabriela Dobre (doamna Pierce) şi ceilalţi protagonişti ai musical-ului „My Fair Lady”, publicul se va mai întâlni, la TNOB, şi pe 10 martie.