Un cuplu din șase, afectat de infertilitate

Un cuplu din șase este afectat de infertilitate, iar natalitatea a atins un prag scăzut, este îngrijorătorul semnal de alarmă tras de Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Mai mult, Eurostat arată că rata fertilității în țara noastră (conform raportului din 2013, cel mai recent) este de 1,41 copii per femeie, sub media UE 28, de 1,55. Psihologii cred, totuși, că acest fenomen mondial, care se acutizează de la an la an, nu are numai cauze medicale, ci, de cele mai multe ori, cauze psihosociale. Specialiștii consideră că mai mulți factori concură la această rată de fertilitate din ce în ce mai mică, iar viața stresantă, situația economică, vârsta din ce în ce mai înaintată la care femeile aleg să devină mame sunt cauze principale. “Când vorbim de infertilitate, vorbim despre viaţa intimă a unui cuplu. Cauzele infertilităţii sunt diferite: feminine, masculine, mixte sau necunoscute. Este necesar ca viitorii părinţi să facă analizele medicale înainte de a aduce un copil pe lume. Există infertilitate provocată de afectarea trompelor, de anovulaţie, din cauza endometriozei. De asemenea, inflamaţiile produse de gonoree, chlamidia, mycoplasma, HPV etc. prezintă un risc crescut al infertilităţii”, este de părere psihologul Maria Verdi, directorul Centrului ReCreation Life. Totodată, studiile arată că rata fertilităţii scade în rândul femeilor obeze, celor cu afecţiuni tiroidiene, fumătoarelor, consumatoarelor de alcool, droguri, medicamente. Specialistul afirmă că există situaţii în care, deşi femeia este sănătoasă din punct de vedere fizic și cuplul întruneşte toate condiţiile pentru venirea copilului, femeia nu rămâne însărcinată. La inseminarea in vitro, sarcina este respinsă de corp. “Întâlnim în această situaţie femeia care la modul inconştient, din punct de vedere psihologic, refuză să crească, este femeia care face regresie undeva în copilărie şi se comportă ca o fetiţă; iar o fetiţă nu poate fi mamă.Tot în această situaţie sunt femeile care au fost abuzate fizic și emoţional. Rata infertilităţii este crescută şi la femeile “amazoane”. În această situaţie sunt femeile care sunt mai bărbate decât bărbatul din viaţa lor. Infertilitatea din cauze psihoemoţionale are rezolvare în urma psihoterapiei individuale şi de cuplu”, explică psihologul Maria Verdi.