Un deținut de la Poarta Albă, mort în condiții suspecte

23:32:36 / 22 Iulie 2014

DUMNEZEU NE-A DAT VIATE , TOT DUMNEZEU NE-O IA n ASTA DACA GANDIM SI SANTEM BUNI CRESTINI.

DECI DUPA CUM SPUI NR.8 PRESA NE INTOXICA CU MINCIUNI , IAR NOI CEI CARE CITIM SANTEM MINTITI CU NERUSINARE DIN PARTEA ACESTEI PRESE , DECI ASTA INSAMNA CRIMA SA MINTII TOATA POPULATIA TARII SI SA BAGI OAMENI MAI MULT SAU MAI PUTIN VINOVATI , SAU DELOC VINOVATI , PENTRU FAPTE PE CARE NU LE-AU FACUT , CA ORICUM , JUSTITIE NU AVEM SA FACA DISCERNAMANTUL INTRE DREPTATE SI FAPTELE CRIMINALE , CEI CU BANI , CUMPARA JUSTITIA ,SINT LIBERI SI ISI CONDUC IN CONTINUARE FAPTELE CRIMINALE SI SE IMBOGATESC, IAR CEI FARA BANI SINT IN INCHISORI , PENTRU-CA SE STIE NU AU BANI SA CUMPERE JUSTITIA , DECI IN CE TARA TRAIM ? IN TARA TUTUROR POSIBILITATILOR , DE FRAUDA , CORUPTIE , TIGANIE MIZERABILA , INJOSIREA OMULUI MUNCITOR CORECT , FATA DE PLEOSNITELE SI TRINTORII ACESTUI PAMANT , CARE BENEFICIAZA DE TOATE ONORURILE SI PE PLAN DE CONDUCERE LA TOATE NIVELURILE INSTITUTIILOR PUBLICE SI PE PLANURILE CAPUSELOR DE MULTE PARTIDE , CARE NE-AU OTRAVIT VIATA , DECI SA REVENIM LA ACEST CAZ DE CRIMA A ACESTUI BAIAT DE 25 DE ANI , NU SPUN CA NU AR PUTEA SA FIE VINOVAT , DAR DE LA AVEA O VINA , CACI TOATA LUMEA GRESESTE , SI PANA LA CRIMA , FIIND SI INCARCERAT , ESTE REVOLTATOR , CEIACE SE INTAMPLA IN SOCIETATEA ROMANEASCA , UNUI OM II IEI LIBERTATEA , DAR NU II EI SI VIATA , INSEMNA CA NOI TOTI CARE GANDIM CA A FOST OMORAT SINTEM NISTE CRIMINALI , IAR CEL DECEDAT A FOST UN OM FARA APARARE , INDIFERENT CATA VINA SAU NU A AVUT , DECI ERA INCARCERAT PENTRU FAPTELE LUI , DAR NU TREBUIA OMORAT , ASTA INSEAMNA , CA DACA INTRI INTR-O INCHISOARE , DE ACOLO IESI UN OM MORT , ATUNCI INSEAMNA CA NOI CEI CARE IL BAGAM IN INCHISOARE SI STIM , CA DE ACOLO IESE MORT , DECI NOI SIMTEM AUTOMAT CRIMINALII ACESTOR OAMENI , INCARCERATI SI OMORATI , SA SPERAM CA TOTUSI MAI AVEM JUSTITIA , CARE SA CONDAMNE FAPTELE CRIMINALE A ACELORA , CARE L-AU OMORAT PE ACEST BAIAT , POATE DACA TRAIA ACEST BAIAT , DUPA DETENTIE , S-AR FI APUCAT DE TREBURI MAI SERIOASE SI NU MAI AVEA PARTE DE JUSTITIE SI PENITENCIAR , PAREREA MEA , FICARE OM ESTE SUPUS GRESELILOR SI NU TREBUIE SA LUAM CAPUL NIMANUI , NU NOI AM DAT VIATA PE PAMANT , DECI NU NOI TREBUIE SA LUAM VIATA SEMENILOR NOSTRII , GANDURI BUNE LA TOATA LUMEA.