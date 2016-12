Un deceniu de teorii ale conspiraţiei

La un deceniu distanţă de atacurile care au schimbat faţa lumii, milioane de persoane din întreaga lume cred că nu teroriştii islamişti au atacat Turnurile Gemene, la 11 septembrie 2001, ci chiar SUA. Iată cele mai frecvente argumente ale celor care cred în teoria conspiraţiei, precum şi posibile răspunsuri: Cum au reuşit teroriştii să preia controlul asupra avioanelor, folosind numai cuţite şi spray-uri paralizante? Multe dintre măsurile de securitate pe care acum le luăm de-a gata în transportul aerian au fost introduse tocmai în urma atacurilor din 11 septembrie. Înainte, erau suficiente lacune în sistemul de securitate. În plus, în cel puţin trei dintre cele patru avioane folosite în atacuri, teroriştii au ameninţat că vor detona bombe. În acel moment, ideea era să rămâi calm şi să negociezi. Nimeni nu ştia ce urmau teroriştii să facă. Cum de s-au prăbuşit clădirile? Experţii spun că s-au prăbuşit din cauza temperaturilor extrem de mari provocate de kerosenul care ardea şi de materialele sintetice. Structura de oţel pur şi simplu s-a înmuiat. Turnurile gemene, concepute în anii \'60, nu erau pregătite pentru un astfel de atac. De ce există o gaură mică în Pentagon, care seamănă foarte tare cu o urmă ce ar fi putut fi lăsată de o rachetă? Această mică gaură are, de fapt, câţiva metri lărgime. Avionul a pierdut o aripă, spun autorităţile. Restul avionului a căzut peste Pentagon. De ce nu au ştiut nimic serviciile de informaţii despre atacuri, când acestea erau în faza de pregătire? Serviciile secrete americane au avut mereu probleme în strângerea de informaţii în statele islamice. Au existat avertismente, dar nu li s-a acordat mare atenţie. Cu doar două luni înainte de atacuri, Larry Johnson, din Departamentul de Stat, a scris în New York Times: ”Americanii sunt bântuiţi de fantezii despre terorism. Par să creadă că terorismul este cea mai mare ameninţare la adresa SUA şi devine mai letal. Niciuna dintre aceste supoziţii nu se bazează pe fapte”. De ce au fost atât de puţini evrei printre victimele atacurilor? Criticii teoriei conspiraţiei spun că în ziua atacurilor era sărbătoare pentru evrei, deci mulţi au rămas acasă. Totuşi, nu era o sărbătoare foarte importantă. Pe de altă parte, nici nu sunt suficiente indicii că ar fi fost într-adevăr puţini evrei printre victime.

ÎNREGISTRARE VIDEO RARĂ O înregistrare video a unui amator, uitată ani întregi într-un sertar, prezintă, într-o altă manieră, atentatul asupra zborului 93, avionul care s-a prăbuşit în urmă cu zece ani, la 11 septembrie, pe un câmp din Pennsylvania. Imaginile arată un nor de fum care se ridică pe cerul senin, deasupra dealurilor din Pennsylvania, acolo unde s-a prăbuşit avionul. În timp ce filmează, autorul înregistrării, Dave Berkebile, descrie ce vede: ”Sunt rămăşiţele unui avion care s-a prăbuşit pe drumul spre Lambertsville. Fără îndoială, o bombă teroristă care a explodat la bord”, adaugă el foarte calm. ”Nu ştiu mai multe, este ceea ce am auzit pe frecvenţa radio a poliţiei. Au lansat unul împotriva Pentagonului, la World Trade Center, am văzut la televizor, iar acum acesta. Un nor negru se ridică în aer, mă întreb dacă a mai rămas ceva din Lambertsville”. Zborul 93 al companiei United Airlines a fost singurul din cele patru avioane deturnate care şi-a ratat ţinta. Pasagerii şi echipajul, informaţi prin telefoanele mobile de ceea ce se întâmplase la World Trade Center, au rezistat teroriştilor care voiau, se pare, să atace Washingtonul. Avionul s-a prăbuşit la ora 10.03, la 20 de minute de zbor de Washington şi de presupusa sa ţintă, Capitoliul. În pofida filmului ”United 93” (2006), accidentul din în Pennsylvania a fost oarecum uitat în comparaţie cu ceea ce s-a întâmplat la New York şi Pentagon. Acest lucru s-ar putea schimba în această săptămână, odată cu comemorarea a zece ani de la atentate. Mai întâi, graţie unui memorial care va fi inaugurat sâmbătă, la Shanksville, cu 245 de locuitori şi situat la patru ore de mers cu maşina de Washington, în prezenţa foştilor preşedinţi George W. Bush şi Bill Clinton. În seara respectivă vor fi aprinse peste 2.900 de lumânări în amintirea victimelor atentatelor, între care cei 40 de pasageri şi membri ai echipajului zborului 93 care se deplasa de la Newark, în New Jersey, la San Francisco. Duminică, preşedintele Obama va participa la o ceremonie în care vor fi depuse jerbe în mijlocul celor 400 de hectare ale sectorului, altădată o zonă minieră. Berkebile a murit în februarie, lăsând în urma lui înregistrarea video, singura cunoscută din acea zi cu accidentul zborului 93. Aceasta a fost adusă la lumină de un cotidian local, ”Tribune Democrat of Johnstown” din Pennsylvania.

O TREIME DIN AMERICANI SE TEM DE NOI ATACURI Doar o treime dintre cetăţenii americani se tem de noi atacuri teroriste pe teritoriul SUA, excepţie făcând oraşul New York, unde localnicii se tem într-o proporţie mai mare, arată un sondaj de opinie. 36% dintre persoanele intervievate se declară preocupate de riscul unui nou atac terorist împotriva SUA, conform sondajului realizat de Universitatea Quinnipiac (Connecticut). Însă, la New York, 58% dintre locuitori se tem de un nou atac terorist. Sondajul a fost realizat în perioada 16 - 27 august, având o marjă de eroare de plus sau minus 2,7%.