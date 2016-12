Un deputat PDL are nu mai puţin de 16 imobile

Şapte case de locuit, opt apartamente şi un spaţiu comercial, în total 16 imobile, toate în Iaşi. Aşa arată declaraţia de avere a deputatul PDL Sergiu Constantin Vizitiu, care ocupă prima poziţie în topul parlamentarilor cu cele mai multe imobile. Pe locul doi, diferenţa fiind făcută doar de un imobil, se află deputatul PC Ion Diniţă. Ales în colegiul numărul 7 din Braşov, parlamentarul USL se poate lăuda 15 imobile: şase case şi nouă apartamente. Deputatul PNL de Cluj Steluţa Cătăniciu, ajunsă în Parlament în urma redistribuirii naţionale, are nu mai puţin de 14 imobile. Potrivit declaraţiei de avere, fostul consilier local are 13 apartamente şi o casă. Un număr impresionant de case deţin, de asemenea, vicepremierul Gabriel Oprea şi fostul primar al Craiovei, Antonie Solomon. Reales parlamentar pe listele USL, Oprea deţine opt imobile, dintre care trei sunt case de locuit şi două case de vacanţă. Tot opt imobile are în proprietate şi Antonie Solomon, acesta fiind ales senator pe listele PP-DD.