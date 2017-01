Un deputat PSD se mută în PMP via UNPR

Deputatul PSD Liviu Harbuz s-a înscris, luni, în Uniunea Națională pentru Progresul României, el fiind președinte interimar al organizației UNPR Neamț.

“Am luat decizia de a mă alătura UNPR și grupului parlamentar progresit pentru a-mi putea continua munca pe care am depus-o în județul Neamț și pentru a-mi putea duce la bun final proiectele și inițiativele pe care le-am promis (...) Am o relație veche cu Valeriu Steriu și am încredere în competențele sale politice și în direcția în care poate îndruma UNPR în această perioadă politică tulbure, în care este nevoie de politică de calitate”, a declarat Liviu Harbuz.

Președintele UNPR Valeriu Steriu a susţinut că, prin venirea deputatului Liviu Harbuz, echipa UNPR se întăreşte.

Miercuri va fi oficializată decizia de fuziune prin absorbţie a UNPR cu partidul condus de Traian Băsescu, PMP, în cadrul unui congres. Prin această mişcare, UNPR dispare practic de pe scena politică, viitorul partid urmând să se numească în continuare PMP.