Un detectiv plătit de ”News of the World” a urmărit 90 de personalităţi

Fostul tabloid ”News of the World” a recurs la un detectiv privat, timp de opt ani ,pentru a monitoriza peste 90 de personalităţi, între care şi prinţul William, potrivit declaraţiilor detectivului Derek Webb, făcute marţi, la televiziunea publică BBC. Dezvăluirile detectivului, un fost poliţist, intervin în contextul în care James Murdoch, fiul lui Rupert Murdoch şi patron al News International, urmează să fie audiat din nou, astăzi, de parlamentarii britanici care anchetează scandalul interceptărilor telefonice. Derek Webb a declarat pentru BBC că a fost plătit pentru a monitoriza peste 90 de persoane, selectate de redacţie, timp de opt ani. În 2006, ziarul i-a cerut să-l urmărească pe prinţul William, în timp ce acesta petrecea câteva zile în comitatul Gloucestershire din sud-vestul Angliei. Printre ţintele sale mai figurau fostul fotbalist şi actual prezentator la BBC Gary Lineker şi părinţii actorului Daniel Radcliffe din ”Harry Potter”. Fostul poliţist spune că a fost contactat de tabloid la scurt timp după ce şi-a înfiinţat agenţia de detectivi, în 2003 şi a lucrat pentru ”News of the World” până la închiderea acestuia, în iulie, în plin scandal privind interceptările telefonice. Detectivul a păstrat documentele detaliate în care nota rezultatele urmăririlor sale, la care BBC a avut acces.