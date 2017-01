Un deţinut a evadat de la Penitenciarul Jilava

Un deţinut este căutat de autorităţi după ce, luni, a evadat de la un punct de lucru al Penitenciarului Jilava, unde muncea, sub pază, în afara închisorii, au declarat surse din Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP). Potrivit surselor citate, bărbatul care a evadat se numeşte Constantin Ioniţă, are 39 de ani şi executa o pedeapsă de cinci ani de închisoare pentru furt. Acesta a fugit, luni, de la un punct de lucru aflat în exteriorul închisorii, cu toate că se afla sub pază. La Penitenciarul Jilava a fost declanşată o anchetă administrativă.