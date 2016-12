Un diamant „perfect” s-a vândut la New York cu 22 de milioane de dolari

Un diamant 'perfect' de 100 de carate, descoperit într-o mină din Africa de Sud, s-a vândut la o licitație organizată marți la New York cu 22,1 milioane de dolari, în numai trei minute, a anunțat casa Sotheby's, citată de AFP. Sotheby's evaluase diamantul de 100,20 de carate între 19 și 25 de milioane de dolari, considerându-l 'diamant perfect, șlefuit ca un smarald, cel mai mare propus vreodată spre vânzare'. Bijuteria este apreciată ca 'perfectă' fiindcă este 'mai albă decât albul și nu are nicio imperfecțiune. Este atât de transparent încât nu poate fi comparat decât cu apa înghețată', a spus înaintea licitației Gary Schuler, șef al departamentului de bijuterii al casei Sotheby's. Descoperit într-o mină din Africa de Sud a companiei De Beers, diamantul a fost tăiat, șlefuit și perfecționat timp peste un an. Cumpărătorul a licitat telefonic și a dorit să își păstreze anonimatul, afirmă Sotheby's. Casa de licitații a expus piatra prețioasă la Doha, Dubai, precum și la Los Angeles, Hong Kong, Londra și New York, sperând să atragă astfel cumpărători avuți. Potrivit casei Sotheby's, numai cinci diamante de o calitate comparabilă cu cel adjudecat marți și cântărind peste 100 de carate s-au mai vândut la licitație, cel mai mare preț pentru un astfel de diamant, 30,6 milioane de dolari, fiind plătit în Hong Kong în 2013.