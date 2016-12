Un „Dineu” cu peripeţii, facilitat de... elicopter

Aşteptat cu nerăbdare încă de anul trecut, celebrul şi spumosul „Dineu cu proşti”, de Francis Veber, s-a lăsat aşteptat inclusiv miercuri, în ziua programării sale, preţ de aproape o oră şi jumătate, existând chiar riscul ca reprezentaţia - a patra pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor (CCS) - să fie anulată. Nedorita amânare - spectacolul, anunţat iniţial la ora 19.00, a fost reprogramat pentru ora 20.00 chiar în ziua reprezentaţiei - care a crescut şi mai mult suspansul (re)întâlnirii publicului constănţean cu artiştii din distribuţie l-a avut... protagonist pe Horaţiu Mălăele, care a parcurs un drum presărat cu peripeţii.

O GOANĂ NEBUNĂ Despre aceste peripeţii a vorbit, la finalul spectacolului, însuşi Horaţiu Mălăele, în stilu-i hâtru: „La doisprezece (n. r. ora 12.00, miercuri) am aflat că avionul care trebuie să plece de la Timişoara s-a defectat, iar cursa a fost anulată şi atunci a fost comasată cu cea de la ora 19.00, deci spectacolul era compromis. Apoi, eu şi domnul Caramitru am ajuns la concluzia că trebuia să plec cu un elicopter sau cu un alt vehicul, ştiut sau neştiut. Am telefonat comandantului Forţelor Armate din preajma aeroportului, care a fost foarte drăguţ şi a vrut să ne ajute cu un MIG, numai că toate au căzut între timp, aşa că nu avea niciun MIG. Între timp, domnul Caramitru a rezolvat problema în proximitatea Timişoarei, la Oradea, cu nişte piloţi extrem de drăguţi care au adus un elicopter de la Oradea”, a spus Horaţiu Mălăele.

Actorul a continuat: „La ora 15.45, am plecat din Timişoara. A fost o goană nebună, pentru că mergeau contra vântului, dar a fost o excursie fenomenală, pentru că am trecut prin Târgu-Jiul meu natal, dar şi prin satul în care s-au născut părinţii mei, deasupra Tehomirului, unde am văzut mormintele bunicilor mei. Am aterizat la Bucureşti la 17.45. A fost un ambuteiaj incredibil pe Autostrada Soarelui, unde am reuşit să ajungem la 18.30”.

UN PUBLIC PRIMITOR ŞI RĂBDĂTOR La final, Mălăele a spus: „Mă bucur că am ajuns, aici, la un public primitor, încercat, pe care îl testăm de atâta timp, un public încrezător. Dacă nu aveam un prieten ca directorul Ungureanu (n. r. directorul CCS, Gheorghe Ungureanu), poate că lucrurile ieşeau anapoda, cum au mai ieşit o dată (n. r. actorul s-a referit la spectacolul „Podu’”, de Paul Ioachim, din 30 septembrie 2008, anulat chiar în ziua reprezentaţiei şi înlocuit în ultimul moment cu „Măscăriciul”, de Cehov)”.

Cu Ion Caramitru în rolul lui Pierre, amfitrionul neobişnuitelor „dineuri cu proşti” de miercuri seara - regizorul „Dineului” îl înlocuieşte pe Şerban Ionescu, ţintuit la pat în urma unei muşcături de... căpuşă - spectacolul a reiterat succesul consacrat al reprezentaţiilor anterioare. Distribuţia a fost completată cu Medeea Marinescu, Alexandru Bindea, Costina Ciuciulică, Dorin Andone şi Alexandru Georgescu.

ASTĂZI, „VIAŢĂ DE CIMITIR” Cei care doresc să mai meargă la... teatru pot să-şi mai procure încă bilete pentru comedia romantică „Viaţă de cimitir”, programată astăzi, de la ora 19.00, la CCS. Spectacolul o are protagonistă pe Rodica Popescu-Bitănescu, în triplă ipostază - autor, regizor şi actriţă -, căreia i se alătură Alexandru Hasnaş, Ioana Marcoiu, Radu Solcan şi Iuliana Călinescu/ Irina Cărămizaru.