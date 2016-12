Un distrugător american s-a apropiat de o bază navală rusească

17:11:51 / 14 Aprilie 2016

Interceptarea distrugatorului

INTERCEPTÁ, interceptez, vb. I. Tranz. A prinde, a reține un obiect în timpul mișcării lui Cand un avion strain iti patrunde in spatiul aerian al tarii tale trimiti interceptorii ... aceste avioane il ajung si il escorteaza pe intrus afara din spatiul aerian ... Un distrugator poate intercepta o racheta inamica, distrugand-o prin folosirea armamentului de la bord ...Insa un avion nu poate intercepta un distrugator ... si sa-i faca ce? sa il goneasca de acolo? ... in schimb il poate observa, il poate survola -cum s-a intamplat in situatia de fata - , il poate ataca, etc Nu inteleg de ce mi-ati sters acest comentariu ... daca gresesc corectati-ma insa nu stergeti!