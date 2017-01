Un divorţ poate dura mai mult de trei ani

Statisticile Consiliului Superior al Magistraturii arată că, în majoritatea cazurilor, perioada de soluţionare a divorţurilor nu depăşeşte şase luni. Există însă şi situaţii în care procese de acest gen au trenat pe rolul instanţei cu anii. Aceleaşi date statistice relevă faptul că, în primele şase luni, în 500 de cazuri au fost date sentinţe definitive după aproape trei ani, iar 300 de procese au durat mai mult. Din cele peste 40.000 de divorţuri luate în calcul în statistica CSM, 17.330 de procese au fost soluţionate în primul trimestru al anului. Din acestea, peste 13.500 de cauze au primit sentinţe definitive în primele şase luni de la intrarea lor pe rolul instanţelor, 2.272 de dosare au stat în instanţă între şase şi 12 luni, iar peste 1.000 de procese au primit sentinţe definitive după un an. Datele CSM arată că, la sfîrşitul primului trimestru, pe rolul instanţelor se mai aflau aproape 23.500 de dosare de divorţ, din care peste 2.700 de cauze stăteau în instanţă de mai mult de şase luni, iar peste 400 de dosare, de un an. Totodată, judecătorii au respins, în prima parte a anului, 604 acţiuni de divorţ, iar peste 720 de cupluri şi-au retras cererile, în total, în primul semestru al anului, fiind suspendate 8.400 de procese de divorţ. Avocaţii spun că un divorţ în care părţile au copii minori, iar unul dintre parteneri nu este de acord cu divorţul durează mai mult, însă precizează că şi aceste procese pot fi soluţionate chiar şi în două termene. Pentru a nu ţine în loc procesul de divorţ, partajul se poate realiza şi separat, printr-o acţiune ulterioară. Potrivit avocaţilor, printre procesele de divorţ care au un parcurs lung în instanţă se numără şi cele în care unul dintre soţi se face vinovat de un comportament violent. De asemenea, procesele de divorţ pot scuti timpul îndelungat parcurs în instanţă prin procedura de mediere care poate finaliza desfacerea căsătoriei într-o şedinţă de 2-3 ore, evitîndu-se totodată “spălarea rufelor” în sala de judecată. Avocaţii mai spun că există şi multe persoane care nu vor să dezvăluie în instanţă adevăratele motive de divorţ, ascunzîndu-le sub motivul “nepotrivire de caracter”. De cele mai multe ori, în spatele acestui motiv se ascund violenţe şi infidelităţi. Cel mai întîlnit motiv de divorţ rămîne, însă, violenţa, care îmbracă forme nu doar de violenţă fizică, ci şi sexuală (violul marital), psihologică - şantaj, denigrare, umilire, ignorare, abandon, izolare, dar şi verbală - insultă, ameninţare - sau economică - privarea partenerului de mijloace şi bunuri vitale. Avocaţii arată, însă, că cel mai nou motiv de divorţ este plecarea unei părţi în străinătate la muncă, iar femeile sînt cele care intentează de cele mai multe ori divorţul, bărbaţii neavînd curaj să înceapă o nouă viaţă şi preferă să ducă o viaţă duplicitară. Statisticile arată că cel mai des divorţează cuplurile de 30-35 de ani şi vîrstnicii. Din cauza prejudecăţilor, avocaţii susţin că, în mediul rural, rata divorţului este mai mică, iar căsniciile sînt mai rezistente dacă cei doi soţi au studii superioare.