Un docher şi-a prins capul între două capace ale unei barje

Un docher mecanizator din cadrul SC United Shipping Agency (USA) SRL Constanţa a ajuns la spital, miercuri noapte, după ce a fost victima unui accident de muncă produs în dana 32 a Portului Constanţa. Anchetatorii au stabilit că, în jurul orei 23.30, Daniel Duzi, de 32 ani, din Constanţa, şi-a prins capul între două capace ale unei barje în timp ce controla calea de rulare dintre acestea. „Din cauza faptului că barja s-a mişcat, capacele s-au închis şi i-au prins capul muncitorului. Încă nu ştim ce a căutat bărbatul cu capul între capace, într-o zonă de circa 40 de centimetri”, a declarat directorul adjunct al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Constanţa, Marian Becheanu. Colegii lui Daniel Duzi au sunat la 112 şi docherul a fost transportat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde a rămas internat. Medicii au stabilit că muncitorul a suferit un traumatism cranio-cerebral deschis şi are o ureche zdrobită. „Starea lui nu este foarte gravă. Medicii ne-au informat că docherul este în afara oricărui pericol. Cercetările sunt continuate de inspectorii pentru protecţia muncii din cadrul SC USA pentru a stabili cu exactitate împrejurările producerii incidentului”, a adăugat Marian Becheanu. Precizăm că acesta este al treilea accident de muncă petrecut la SC USA Constanţa din luna septembrie 2010 şi până în prezent. Atunci, un docher şi-a pierdut viaţa în urma unui accident de muncă produs în dana 102 a Portului Constanţa. La acea dată, Adrian Răducanu, de 45 ani, din Constanţa, manevra un elevator şi încărca şrot de soia când banda de transport cereale s-a blocat. „Muncitorul a intrat sub elevator pentru a debloca banda, însă nu a folosit camera de protecţie de sub utilaj, ci a intrat printr-o trapă pe care nu avea voie să o folosească, ajungând pe cilindrii care manevrează banda şi cupele elevatorului. În momentul în care a deblocat cilindrul înţepenit de cereale, banda transportoare a pornit şi bărbatul a fost prins între cilindri. Din cercetări am stabilit că docherul a încălcat normele pentru protecţia muncii”, a fost concluzia procurorului care s-a ocupat de caz. În decembrie 2010, un alt docher a ajuns la spital după ce mai multe piese metalice şi o bucată de tablă i-au căzut pe picioare. Oamenii legii au stabilit că accidentul suferit de Vasile Stanciu a avut loc din cauza vântului puternic şi a mării agitate. Bărbatul şi-a pierdut echilibrul şi a căzut în magazia barjei. Accidentele de muncă de la SC United Shipping Agency au trezit suspiciuni specialiştilor de la ITM Constanţa, care vor verifica săptămânile următoare în ce condiţii se munceşte la societatea cu pricina şi dacă se respectă normele pentru protecţia muncii.