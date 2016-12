Un dosar şi… ciudăţeniile lui

Dosarul referendumului în care 7,4 milioane de români au ales să-l trimită acasă pe Băsescu este unul stufos. Cercetat în acest dosar este şi vicepremierul Liviu Dragnea, care a declarat, în urmă cu câteva zile, că totul „a pornit pe baza reclamaţiei unui mort”. Jurnaliştii au aflat că există însă şi o plângere penală făcută de un anume Romică Părpălea, care este viu, şi l-au luat la întrebări pe Dragnea. Acesta a spus că ştie şi de existenţa unei plângeri penale făcute de Părpălea, arătând că nu înţelege de ce a rămas la dosar şi plângerea făcută de un om care a decedat, după ce a apărut cea a unuia în viaţă: „Eu nu am spus niciodată că sesizarea acelui om care a murit - şi după ce a murit mi-a făcut mie plângere penală -, nu am spus că în afară de aia nu mai e şi alta. Normal că ştiu şi de sesizarea domnului de care aţi vorbit mai devreme. Dar am prezentat nişte ciudăţenii din acel dosar“. În weekend, Dragnea a fost întrebat, înainte de Congresul TSD, ce părere are despre faptul că procurorii vor să grăbească dosarul „Fraudă la referendum“, vicepremierul spunând că încearcă să fie rezervat şi să îi lase pe procurori să îşi facă treaba, fiind un dosar „cu multe ciudăţenii“.