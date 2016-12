Un ecosistem anaerob, descoperit sub un gheţar din Antarctica

Oamenii de ştiinţă americani au descoperit un ecosistem alcătuit dintr-o serie de bacterii care au supravieţuit cel puţin 1,5 milioane de ani fără oxigen şi fără lumină, sub un gheţar din Antarctica. Această descoperire ar putea schimba perspectivele oamenilor de ştiinţă asupra modului de cercetare a vieţii din sistemul nostru solar. Aceste bacterii au reuşit să se dezvolte transformînd în nutrimente compuşii chimici pe bază de sulf şi de fier care se găsesc din abundenţă în apa rece de sub gheţarul Taylor, în apropierea lacului Bonney din partea de est a Antarcticii. Existenţa unui astfel de ecosistem poate să explice modul în care viaţa ar putea să se dezvolte pe alte planete, precum Marte, sub un strat gros de gheaţă, fără lumină şi, deci, în absenţa fotosintezei.

Acest ecosistem este un fel de capsulă a timpului, unică, venită direct dintr-o altă perioadă din istoria Terrei. În opinia specialiştilor, acest microsistem poate fi considerat ca fiind echivalentul geochimiei şi biochimiei de pe Terra din urmă cu cîteva milioane de ani. Speciile de bacterii din acest ecosistem sînt, în mod curios, asemănătoare cu microorganismele contemporane marine, dar, totodată, foarte diferite din punct de vedere al metabolismului. Aceste similitudini sugerează faptul că strămoşii acestor microorganisme trăiau în ocean. Cercetătorii au analizat eşantioanele prelevate din apa de culoare roşiatică de la baza gheţarului, unde se afla în trecut un lac sărat. Culoarea roşie provine de la concentraţia mare de fier a apei. Studiul a fost finanţat de National Science Foundation şi de Universitatea Harvard.