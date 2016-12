Un elev paralizat are nevoie de ajutorul nostru!

Necazul loveşte indiferent de vârstă! Este şi cazul tânărului Florin Marian Beznea, de doar 19 ani, elev la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru", care a rămas paralizat în urma unui accident stupid. În vara lui 2013, a mers cu prietenii la plajă. Teribilismul l-a făcut să testeze apa mării printr-o săritură de pe stabilipozi. Ceea ce trebuia să fie doar o joacă s-a transformat într-o tragedie. S-a lovit la coloană şi a rămas paralizat de la gât în jos. Elevul pasionat de fotbal a rămas ţintuit într-un pat de spital. Din iulie anul trecut, el este internat la Secţia de Terapie Intensivă a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa „Sfântul Apostol Andrei”. El are nevoie de îngrijiri permanente, iar nevoile sunt multe. În primul rând, pentru a putea trăi în condiţii cât mai bune, elevul are nevoie de un aparat mecanic de respirat extrem de costisitor, de aproximativ 10.000 de euro, pe care familia tânărului nu şi-l poate permite. Apoi, el are nevoie de o intervenţie medicală şi un tratament de recuperare. Colegii de la „Nicolae Rotaru" şi cei de la Liceul Teoretic „Traian” s-au gândit să îi vină în ajutor. Ei au organizat vineri seară, la Casa de Cultură a Sindicatelor Constanţa, spectacolul caritabil „Împreună salvăm o viaţă", în cadrul căruia s-au desfăşurat momente de muzică, dans şi teatru ale elevilor talentaţi de la cele două unităţi de învăţământ. Organizatorii au spus că au vândut peste 500 de bilete la preţul de 10 lei. Toţi banii care se vor strânge vor fi donaţi integral lui Florin Marian Beznea. Printre cei care au donat bani pentru tânărul paralizat s-a numărat şi primarul de la Ovidiu, George Scupra. El a contribuit la recuperarea lui Florin cu 500 de lei. „Sunt încrezător în mine, în familie şi cei care sunt alături de mine... Aştept cu nerăbdare să ies din infernul spitalului şi să ajung acasă“, a fost mesajul transmis de Florin de pe patul de spital. Oricine poate veni în sprijinul său şi poate dona orice sumă la conturile deschise la Raiffeisen Bank Constanţa, pe numele mamei lui Florin, Elena Florica Beznea:

Lei - RO 71 RZBR 0000 0600 1251 7838 şi Euro - RO 80 RZBR 0000 0600 1321 3942