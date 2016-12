Un eşec şi o victorie pentru HCM după prima zi

Echipa de juniori 4 de la Handbal Club Municipal Constanţa a debutat, ieri, la Turda, la turneul final al Campionatului Naţional rezervat acestei categorii de vârstă (jucători născuţi în 1999 şi mai mici). Calificată între cele mai bune 12 formaţii din ţară la chiar prima participare la o competiţie oficială, echipa pregătită de Enis Murtaza a început timorată competiţia şi a fost învinsă, în partida de debut, cu 20-10, de formaţia gazdă, Potaissa Turda. Constănţenii şi-au luat revanşa în a doua partidă a zilei, când au învins, cu 23-21, pe LPS Banatul Timişoara. „Sunt echipe foarte bune la acest turneu final, un nivel mult mai ridicat faţă de ce a fost până acum. M-a surprins echipa gazdă (n.r - Potaissa Turda) cât de bine a evoluat pentru această categorie de vârstă. Noi am fost însă inexplicabil de timoraţi, am jucat fără ambiţie, fără curaj, fără determinare. Nu ştiu ce s-a întâmplat cu copiii. Sper să joace în următoarele partide aşa cum ştiu că o pot face, să aibă încredere în potenţialul lor. Nu ar trebui să avem probleme în următoarele partide din ce am văzut la celelalte formaţii“, a declarat antrenorul Enis Murtaza. Programul echipei HCM - astăzi: cu LPS Roman (ora 11.00) şi Minaur Baia Mare (ora 15.00); sâmbătă: cu Constelaţia Giurgiu (ora 11.00). Meciurile de clasament vor avea loc sâmbătă, începând cu ora 14.00, în marea finală întâlnindu-se câştigătoarele celor două grupe.