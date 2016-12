Un eurodeputat francez părăseşte PE, nemulţumit de ”leneşii” care afectează imaginea instituţiei

Eurodeputatul ecologist francez, Gerard Onesta, foarte respectat în Parlamentul European, după ce a ocupat timp de zece ani funcţia de vicepreşedinte, a decis să renunţe la cariera europeană, epuizat de munca asiduă şi pornit împotriva ”leneşilor” care afectează imaginea instituţiei. Întrebat dacă le reproşează parlamentarilor crearea unei imagini proaste a Parlamentului european, Onesta a menţionat că pleacă cu foarte multe nemulţumiri. ”Ultima mea nemulţumire este decizia de a nu publica datele prezenţei deputaţilor în comisiile parlamentare, ci numai a celor din plen. Nimic de spus, acest lucru îi acoperă pe oamenii care nu vin niciodată şi nu pune în valoare munca acelora care participă. Dacă Parlamentul s-ar obişnui să facă publice aceste lucruri pe propriul site, ar reprezenta probabil o «palmă» dată leneşilor şi ar putea acorda mai multă putere mediatică şi influenţă politică adevăraţilor parlamentari sîrguincioşi care sînt în toate grupurile politice”, a precizat Gerard Onesta.

În privinţa motivaţiei pentru care renunţă la candidatură, eurodeputatul a precizat că sînt ”cauze multiple şi profund cugetate”. ”Promisesem o înnoire a clasei politice şi cred că în special în Franţa, asistăm la o fosilizare a mandatelor. Al doilea motiv este că am impresia că am făcut tot ceea ce puteam. Este vorba însă şi de un motiv personal. Dacă vă amuzaţi privindu-mi imaginea pe care o am în fotografia oficială de la Parlament, făcută în urmă cu cinci ani şi o veţi compara cu cea a persoanei obosite din prezent, veţi spune «este timpul să se oprească». În Parlamentul European, cînd participi mereu, şi ştiţi că m-am dedicat 100%, este un consum de energie care nu este sustenabil pe termen lung, trebuie să nu mor la datorie pentru familia mea. Ultimul motiv este că sînt ferm convins că pot fi un apărător al cauzei europene fără a fi deputat”, a explicat el.