Un exemplar din Constituţia americană, la licitaţie

Un exemplar din Constituţia americană şi documentul ”Bill of Rights / Carta drepturilor” care au aparţinut primului preşedinte american, George Washington, vor fi scoase la licitaţie de casa Christie\'s, pe 22 iunie, la New York. Documentele, care datează din 1789 şi sunt semnate şi adnotate de primul preşedinte american, ar putea fi vândute pentru o sumă cuprinsă între două şi trei milioane de dolari.

Documentele, legate în piele, reprezintă o copie prezidenţială a celebrului The Acts of Congress. Pachetul include un exemplar din Constituţia americană, a cărei prefaţă promite să asigure ”Binecuvântarea Libertăţii pentru noi înşine şi pentru Posteritate”, dar şi un exemplar din ”Bill of Rights”, reprezentând, de fapt, primele zece amendamente ale Constituţiei americane, care se referă la libertăţile fundamentale ale omului, precum dreptul la liberă exprimare, presă liberă, libertatea de asociere şi alegerea liberă a religiei. Volumul, pe coperta căruia apare menţiunea ”President of the United States”, în traducere Preşedintele SUA, cu litere fabricate din fire de aur, se află într-o stare foarte bună de conservare, după 223 de ani de la editare. Volumul a fost tipărit special pentru George Washington, în 1789, primul său an în funcţia prezidenţială. Pe marginile mai multor pagini apar câteva notiţe scrise de George Washington referitoare la responsabilităţile prezidenţiale. Volumul The Acts of Congress a fost vândut din biblioteca Washington din Mt. Vernon, în anul 1876 şi a fost ulterior cumpărat la licitaţie de colecţionarul Richard Dietrich, în anii ’60. Exemplarul este oferit spre vânzare de familia sa. Volume similare au fost tipărite şi pentru Thomas Jefferson, primul secretar de Stat american, devenit apoi cel de-al treilea preşedinte şi pentru procurorul general John Jay. Acestea se află în posesia Lilly Library din Indiana, respectiv într-o colecţie privată.

Cărţile şi manuscrisele rare s-au vândut la preţuri impresionante în ultimii ani. Un document cu discursul victorios al lui Abraham Lincoln după alegerile din 1864, ce conţine semnătura acestuia, a fost vândut cu 3.442.500 de dolari în februarie 2009, stabilind un record pentru manuscrisele americane, iar o scrisoare expediată de George Washington nepotului său, în 1787, în care primul preşedinte american vorbea despre ratificarea Constituţiei, s-a vândut cu 3.218.500 de dolari în decembrie 2009.