Un film cu Alexandra Maria Lara, pe lista nominalizărilor la Oscar pentru film străin

Lungmetrajul german „The Baader Meinhof Complex“, cu actriţa de origine română Alexandra Maria Lara, a fost inclus în lista lungă a nominalizărilor la premiul Oscar pentru cel mai bun film străin, unde nu se regăseşte, însă, propunerea României - „Restul e tăcere\", de Nae Caranfil. „The Baader-Meinhof Complex/ Der Baader-Meinhof Komplex“, regizat de Uli Edel, adaptare a romanului lui Stefan Aust, prezintă povestea unuia dintre cele mai active grupuri de extremă stîngă din Germania de după cel de-al Doilea Război Mondial, Baader-Meinhof.

Alexandra Maria Lara a părăsit România pe cînd avea cinci ani, emigrînd cu familia în Germania. Rolul secretarei lui Hitler în „Căderea/ Der Untergang“ (nominalizat la Oscarul pentru cel mai bun film străin) i-a adus celebritatea internaţională. În ultimii doi ani, Lara s-a întors în România, pentru a filma pentru „Offset“, o coproducţie cu un scenariu de Cristi Puiu şi Răzvan Rădulescu, şi pentru „Tinereţe fără tinereţe/ Youth Without Youth“, în regia lui Francis Ford Coppola. De asemenea, ea a fost prezentă la TIFF în 2007, ca invitat special, în cadrul festivalului fiind prezentat şi filmul britanic „Am o slujbă naşpa rău/ I Really Hate My Job“, în care Lara joacă alături de Oana Pellea. Totodată, în 2008, la acelaşi festival a fost prezentat filmul „Control“, în care Lara joacă alături de iubitul său, Sam Riley.

Documentarul de animaţie „Vals cu Bashir“, cîştigătorul de anul acesta al Globului de Aur pentru film străin, se află şi el pe lista producţiilor nominalizate la categoria \"cel mai bun film străin\", de către Academia de film americană. De asemenea, lungmetrajul „În clasă“, de Laurent Cantet, cîştigătorul premiului Palme d\'Or la Cannes în 2008, reprezentînd propunerea Franţei, a reuşit să se califice pe lista lungă a nominalizărilor la premiul Oscar pentru cel mai bun film străin.

O absenţă notabilă de pe această listă este filmul „Gomorra“, o producţie despre mafia napolitană, reprezentînd propunerea Italiei şi care, în 2008, a obţinut marele premiu al juriului la Cannes. Această omisiune a stîrnit în rîndul criticilor reacţii virulente, aceştia comparînd situaţia cu cea de anul trecut, cînd Academia de film americană nu a inclus în lista nominalizărilor filmul „4 luni, 3 săptămîni şi 2 zile“, al lui Cristian Mungiu, care fusese premiat cu Palme d\'Or la Cannes.

Anul acesta, un număr record de 67 de entităţi teritoriale şi-au prezentat candidaţii la premiul Oscar pentru cel mai bun film într-o limbă străină, alta decît engleza. În 2008, premiul Oscar la această categorie a fost cîştigat de filmul austriac \"The Counterfeiters\", o dramă despre Holocaust. De-a lungul timpului, Italia a cîştigat de zece ori premiul la această categorie, fiind urmată de Franţa, cu nouă victorii, şi de Spania, cu patru victorii.

Nominalizările la premiile Oscar, în general cîte cinci la fiecare categorie, vor fi anunţate pe 22 ianuarie, la sediul Academiei americane de film, din Los Angeles. Gala premiilor Oscar va avea loc pe 22 februarie, la Kodak Theater din Hollywood, Los Angeles.