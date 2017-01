Un film de Adrian Sitaru, în competiţia oficială a Festivalului de la Salonic

„Pescuit sportiv\", lungmetrajul de debut al lui Adrian Sitaru, va participa în competiţia oficială a Festivalului de Film de la Salonic, al cărui invitat de onoare va fi celebrul regizor american Olivier Stone. Lungmetrajul lui Adrian Sitaru, „Pescuit sportiv\" (prezentat în limba engleză cu titlul „Hooked\"), continuă să impresioneze, fiind reţinut în competiţia oficială a încă unui festival de film renumit, cel de la Salonic, după selecţiile de la festivalurile de film de la Estoril, Toronto şi de la BFI London Film Festival din această toamnă. Lungmetrajul de debut al lui Adrian Sitaru este o poveste despre manipulare, minciună, neîncredere şi compromisuri, cu Maria Dinulescu, Ioana Flora şi Adrian Titieni în distribuţie.

Festivalul Internaţional de Film de la Salonic va avea loc între 14 şi 23 noiembrie şi va prezenta 230 de filme, grupate în mai multe secţiuni. Juriul secţiunii internaţionale va fi prezidat de Michael Ondaatje, scenaristul filmului „Pacientul englez\" şi va fi alcătuit din scenarista americană Diablo Cody, regizorul turc Yesim Ustaoglu, producătorul argentinian Lita Stantic, actriţa belgiană Emilie Dequenne, criticul britanic David Robinson şi compozitorul grec Dionyssis Savopoulos. Cîştigătorii premiilor Golden Alexander şi Silver Alexander vor primi 47.000 de dolari, respectiv 28.000 de dolari.

În competiţia oficială, alături de filmul „Pescuit Sportiv\" de Adrian Sitaru, vor mai participa alte 13 lungmetraje: „Selda/ The Inmate\", de Ellen Ramos şi Paolo Villaluna (Filipine), „Voy a Explotar/ I\'m Gonna Explode\", de Gerardo Naranjo (Mexic), „An Ja/ Over There\", de Abdolreza Kahani (Iran), „Pescanik/ The Hourglass\", de Szabolcs Tolnai (Serbia), „Three Blind Mice\", de Matthew Newton (Australia), „Bitjaru, Geumbungeo Doeda/ A Broom Becomes a Goldfish\", de Dong-Joo Kim (Coreea), „Una Semana Solos/ A Week Alone\", de Celina Murga (Argentina), „Jiu Jian Feng/ Winds of September\", de Tom Lin din Hong Kong, „Chicos Normales/ Ordinary Boys\", de Daniel Hernandez (Spania), „Firaaq\", de Nandita Das (India), „Le Bruit Des Gens Autour/ Sunny Spells\", de Diasteme din Franţa, „Without\", de Alexandros Avranas (Grecia) şi „Tris Stigmes/ Three Moments\", de Petros Sevastikoglou (Grecia).

Oliver Stone, celebrul regizor american, va fi invitatul de onoare al Festivalului de Film de la Salonic, el urmînd să primească un premiu Golden Alexander pentru întreaga carieră. Totodată, Oliver Stone va înmîna premiul Golden Alexander pentru regie şi îşi va prezenta filmul „W.\", inspirat din viaţa lui George W. Bush, în afara competiţiei. De asemenea, „Periferic\", o coproducţie România-Austria, după un scenariu de Ioana Uricaru şi Cristian Mungiu, în regia lui Anatoli Reghintovschi, face parte dintre cele 12 proiecte de film care concurează pentru patru premii, în valoare totală de 15.000 de euro, acordate de Balkan Fund. Evenimentul Balkan Fund, aflat în cel de-al şaselea an de colaborare cu festivalul de la Salonic, oferă posibilitatea scenariştilor, producătorilor şi regizorilor să îşi dezvolte proiectele de film în cadrul unui workshop la care participă diferite figuri marcante din lumea filmului.