Un film de Paul Negoescu, la Festivalul Slamdance

Filmul „Scurtă plimbare cu maşina\", în regia lui Paul Negoescu, este inclus în competiţia Narativ/Experimental a Festivalului de Film Slamdance, care va avea loc în Statele Unite, în perioada 15 - 21 ianuarie. Festivalul găzduieşte proiecţiile a 86 de filme, care fac parte din patru secţiuni competiţionale: Documentar, Narativ/Experimental, Animaţie şi Videoclip. Filmele din competiţie au fost selectate de o comisie formată din cineaşti care au cîştigat diferite premii în cadrul ediţiilor trecute ale festivalului. Printre regizoriii care au concurat la Slamdance se numără Gina Prince-Bythewood („The Secret Life of Bees\"), Mike Mitchell („Shrek Goes Fourth\"), Seth Gordon („Four Christmases\"), Jared Hess („Napoleon Dynamite\"), Matt Nix („Burn Notice\") şi Rian Johnson („Fraţii Bloom/ The Brothers Bloom\"). Pe lîngă cele patru secţiuni competitive, festivalul mai găzduieşte încă două categorii dedicate scurtmetrajelor: Anarchy Online Film Competition şi $99 Specials, peliculele din ultima secţiune fiind produse de Slamdance şi regizate de „absolvenţi\" ai festivalului pentru 99 de dolari.

Filmul lui Negoescu spune povestea unui cuplu (Bogdan Albulescu şi Simona Ghiţă). Cei doi hotărăsc să se întîlnească într-o seară pentru a încerca să îşi refacă relaţia. În urma întîlnirii, cei doi ajung să se certe din aceleaşi veşnice motive care le-au creat probleme în trecut. „Scurtă plimbare cu maşina\" face parte din competiţia Narativ/Experimental\", alături de titluri precum „City Girls\" de Jon Rafman, „The Covenant of Mr. Kasch\" de Joshua Beahan şi Ruwan De Silver, „Cute Couple\" de Courtney Moorhead Balaker, „Dish\" de Brian H. Krinksy, „Diversions\" de Peggy Bruen, „El Ladroncito\" de Yamin Segal, „An Evening With Emery Long\" de Brad DeMarea, „Feelings and Stuff\" de Samuli Valkama şi „Funny Guy\" de Frank Rinaldi.

Competiţia Documentar include filme precum „Circles of Confusion\" de Phoebe Tooke, „The First Kid to Learn English from Mexico\" de Peter Jordan, „Grand Teton\" de Julia Kim Smith, „King Surfer\" de Nadia Hallgre, „Rare Chicken Rescue\" de Randall Wood şi „Theo\" de Georgi Banks-Davies. Aflat la cea de-a 15-a ediţie, Slamdance are ca scop descoperirea de noi talente şi promovarea filmelor sută la sută independente. În cadrul diferitelor ediţii ale festivalului s-au remarcat regizori precum Christopher Nolan şi Steven Soderbergh.