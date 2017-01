Un film despre situaţia imigranţilor clandestini stîrneşte polemică în Franţa

Un lungmetraj despre situaţia imigranţilor clandestini a stîrnit controverse în Franţa, mai ales după ce realizatorul a comparat metodele utilizate de autorităţile franceze cu persecuţiile împotriva evreilor în cel de-al Doilea Război Mondial. ”Am sentimentul că am redat povestea unui tip care i-a ascuns pe evrei în pivniţe, în 1943”, a declarat regizorul Philippe Lioret, referindu-se la subiectul filmului său. Declaraţiile lui Philippe Lioret au stîrnit reacţia vehementă a ministrului francez al Imigraţiei, Eric Besson. ”Cred că cineastul a depăşit cu mult o anumită limită. A sugera că poliţia franceză este poliţia de la Vichy, că afganii sînt persecutaţi, că fac obiectul raziilor, este insuportabil”, a subliniat oficialul francez. În replică, Philippe Lioret a oferit explicaţii. ”Nu am comparat cazul Holocaustului cu persecuţiile împotriva imigranţilor din Calais, dar mecanismele represive amintesc de cele de atunci. În prezent, în Franţa, ajutarea unei persoane în ilegalitate este o infracţiune pasibilă de cinci ani de închisoare şi o amendă de 30.000 de euro. Dacă mîine aţi vrea să ajutaţi o persoană aflată în ilegalitate pe teritoriul Franţei, aţi intra sub incidenţa legii. Asta se întîmplă astăzi, nu în 1943, la 200 de kilometri de Paris”. Filmul care îl are pe Vincent Lindon în rolul principal a fost bine primit de public şi de critici la premiera internaţională în cadrul Festivalului Internaţional de Film de la Berlin.