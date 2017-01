Un film românesc participă la Festivalul “Documenta Madrid“

Pelicula Adinei Pintilie, „Nu te supăra, dar...\", va participa în secţiunea competiţională a Festivalului de film documentar Documenta Madrid, care se va desfăşura în perioada 2-11 mai. Documentarul Adinei Pintilie, care urmăreşte existenţa unei comunităţi marginale, aceea a bolnavilor psihic, a fost distins recent cu premiul pentru cea mai bună regie la Festivalul Internaţional de Cinema Contemporan din Mexico. Pelicula a mai obţinut premiul Golden Dove, pentru cel mai bun documentar, la Dok Leipzig 2007, a fost selectată la prestigiosul festival de clasa A de la Locarno, în competiţia Filmmakers of the Present şi a fost inclus în „Best of Fests\" IDFA, Amsterdam 2007.

Documentarul a fost realizat în 2006, în cadrul primei ediţii a Aristoteles Workshop, atelier de formare în practica şi teoria filmului documentar, organizat de ARTE şi TVR la Sibiu. Pelicula mai participă, de asemenea, şi la Festivalul IndieLisboa, care are loc între 24 aprilie şi 4 mai.

Adina Pintilie a spus că ideea documentarului i-a venit după ce a citit un articol într-un ziar, în perioada în care participa la atelierul Aristoteles. „Articolul era despre un doctor din Tîrgu Mureş, care făcea terapie prin teatru cu bolnavii psihic\". Cînd a ajuns la centrul medical, echipa a descoperit că acolo nu se desfăşura niciun program de teatru. „Primele patru zile au fost un coşmar pentru noi, deoarece nu aveam subiect\", a povestit Pintilie. „Într-o duminică, am descoperit un om care muta nişte pietre dintr-o parte în alta şi ni s-a părut fascinant\". Regizoarea a povestit că directorul centrului în care au filmat a dat echipei toată libertatea de care avea nevoie. „Ne-a spus: Vă dau libertate totală, dar faceţi ceva şi pentru copiii mei - căci el le spunea pacienţilor copii. Eu cred că am făcut ceva pentru ei\".

Regizoarea a spus că doreşte să organizeze o vizionare pentru cei internaţi la centrul unde a filmat documentarul. De asemenea, ea a mărturisit că filmul „Nu te supăra, dar...\" a stîrnit şi reacţii violente. „La Leipzig, am avut cea mai traumatizantă experienţă. Din public s-au ridicat oameni care criticau filmul şi oameni care îl apărau şi timp de zece minute, s-au certat între ei de faţă cu mine\".

Adina Pintilie, regizoare şi scenaristă, a absolvit Universitatea Naţională de Teatru şi Film „I.L. Caragiale” din Bucureşti, în 2007. Din filmografia sa mai fac parte scurtmetrajele „Balastiera #186\" (2006), „Casino\" (2006), „Nea Pintea.. Model\" (2005), „Un fel de singurătate\" (2004), „Trenuri nepăzite\" (2004), „Ea\" (2003), remarcate la importante festivaluri de gen, precum şi mediumetrajul „Oxygen\" (2007).