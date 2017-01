Un film stârneşte proteste în Noua Zeelandă

Mii de neo-zeelandezi au protestat faţă de posibilitatea ca studiourile Warner Bros. să turneze filmul ”The Hobbit” în altă ţară, după ce negocierile dintre premierul neo-zeelandez şi compania hollywoodiană nu au dus la niciun rezultat. Filmările la pelicula în două părţi, o producţie a cărei acţiune o precede pe cea prezentată în trilogia ”The Lord of the Rings / Stăpânul Inelelor”, vor începe în februarie, însă locul unde vor avea loc nu a fost deocamdată stabilit.

Filmele din trilogia ”The Lord of the Rings / Stăpânul Inelelor” au fost turnate în Noua Zeelandă. Un conflict între regizorul Peter Jackson şi sindicatul actorilor neo-zeelandezi, care a cerut un salariu minim fix pentru artişti, a dus la amânarea începerii filmărilor. În urmă cu o lună, sindicaliştii au ameninţat că vor boicota filmările, lucru care a dus la deteriorarea relaţiei cu Warner Bros.. Mii de oameni din Noua Zeelandă au protestat faţă de posibilitatea de a muta filmările în altă parte. Premierul neo-zeelandez, John Key, s-a întâlnit cu zece reprezentanţi ai Warner Bros., printre care s-a numărat şeful New Line Cinema, Toby Emmerich, la reşedinţa sa din Wellington. Discuţiile au fost constructive, dar probabilitatea ca filmările să aibă loc în Noua Zeelandă a rămas de 50-50.

Filmările vor dura cel puţin un an. ”The Hobbit” este un roman scris în anul 1937, de autorul britanic J.R.R. Tolkien şi prezintă povestea personajului Bilbo Baggins, plecat în căutarea unei comori. Romanul a precedat trilogia ”The Lord of the Rings / Stăpânul Inelelor”, în care abundă poveşti despre magie şi război. Trilogia a adus încasări de trei miliarde de dolari la nivel mondial, fără vânzările de DVD-uri, şi a obţinut 17 premii Oscar. Experţii consideră că noul film bazat pe romanul ”The Hobbit” ar putea avea un destin asemănător şi un succes uriaş.