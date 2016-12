Un fost ministru al Apărării vrea să dea cu mătura

06:57:14 / 24 Februarie 2015

Un fost ministru fara...moletiere

domnu general,un ,,atlantis''de marca si membru al mai multor ,,co-mituri''si,, co-misele''cazone,un pungas abil,a reusit pina acum cu un tupeu fantastic sa ne abureasca pe la A3 cit de bine intentionat este el ca politician liberal, si parlamentar antibasist.Plangea pe ecranul tv.ca vezi doamne ,i-au luat din pensia nesimtita,lui si la mai multi dogarieni,ca pana la urma dupa, niste calcule ce privea efortul si contributia fiecaruia ,pensiile alea nesimtite sa creasca la aproximativ 70-80%.Bine inteles printre cei 20%care au ramas cu vechea pensie este si domn.Dobritoiu.Si,lupta.Acum se zbate ca pensia sa fie stabilita in functie de ultimile 2-3 solde,netinind cont ca au fost militari care au muncit la greu si din anumite motive in ultima parte a activitatii au indeplinit functii retribuite mai slabut .Profitorule,ancheta nu priveste numai politicul ,mai sunt si altii dar una este sa spui despre un ofiter proaspat inaintat la gradul de general ca a luat casa pe fals si alta este sa spui despre un ministru.Si plus de asta ,,baietii destepti''au ,,ramas''pe drumuri din cauza capiilor care le-a ,,cumparat'' casa.Un loc de munca ,adecvat'' pentru domnii vizati ,in folosul societatii, ar fi cea de paza a obiectivelor militare sau administrative.