Un front de aer arctic a făcut dezastru în Europa. În sudul Poloniei a fost instituit cod roşu de ninsori şi viscol

Un front de aer arctic a făcut dezastru în Europa. Cele mai multe dintre ţările europene se află sub avertizare de cod galben şi chiar portocaliu de vreme rea. Cea mai gravă situaţie este în sudul Poloniei, unde a fost instituit cod roşu de ninsori şi viscol. Căderile masive de zăpadă, inundaţiile şi alunecările de teren i-au afectat şi pe vecinii noştri, în vreme ce în Italia au avut loc mai multe avalanşe mortale. Aproape tot teritoriul Italiei rămâne sub avertizare de cod galben de ploi şi ninsori. În şapte regiuni a fost instituit cod portocaliu, iar autorităţile lucrează zi şi noapte pentru a relua traficul feroviar şi pentru a repara avariile la reţeaua de electricitate după căderile masive de zăpadă din ultimele zile. Şi vecinii noştrii maghiari s-au confruntat cu numeroase probleme din cauza ninsorilor spulberate de rafale puternice de vânt. Un autobuz care transporta zeci de pasageri a ajuns în şanţ, după ce şoferul a pierdut controlul volanului. Din fericire, nu s-au înregistrat victime. Pe principalele drumuri din sud-vestul ţării, utilajele au intervenit pentru a scoate din nămeţi vehicule de mare tonaj. În cinci regiuni a fost instituit codul portocaliu de viscol, în vreme ce alte şapte se vor confrunta cu rafale. Şi ţările nordice s-au confruntat cu fenomene meteorologice extreme. A fost cod roşu în Norvegia, unde uraganul "Ole" a lovit în forţă zonele de coastă. Autorităţile i-au sfătuit pe localnici să nu iasă din case şi să fie pregătiţi în cazul în care rămân fără curent. Cei care s-au încumetat să iasă pe străzi, abia au putut sta în picioare, din cauza vântului. Avertizarea de cod portocaliu de viscol a fost menţinută şi astăzi în sudul Norvegiei. Bulgaria a ieşit de sub atenţionările meteorologilor, însă dezastrul provocat de intemperii abia acum iese la iveală. Numeroase drumuri din ţară au fost avariate serios de inundaţii şi de alunecări de teren, iar pagubele se ridică la zece milioane de euro.

Astăzi, vremea se va îmbunătăţi, însă doar temporar. Un front de aer arctic se îndreaptă dinspre Marea Adriatică spre Peninsula Balcanică, avertizează meteorologii.