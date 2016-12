Un general SRI pus pe șotii sperie planeta cu... Daesh

Gruparea teroristă Stat Islamic, aka Daesh, nu scapă niciun prilej de a lansa noi amenințări la adresa unor state-cheie din coaliția internațională care luptă împotriva sa și, în general, la adresa tuturor statelor creștine. În schimb, de la un general SRI ne-am aștepta, totuși, la mai multă... cumpătare verbală, dacă nu și cerebrală. Ajuns nu se știe prin ce împrejurări să țină o prelegere la Festivalul de Film Istoric de la Râșnov, șeful Direcției Generale de Prevenire și Combatere a Terorismului din cadrul SRI, Sorin Gabriel Cozma, a făcut, duminică seară, o afirmație care sperie planeta, iar pe noi ne pune serios pe gânduri. Potrivit site-ului FLUX24, distinsul domn general a afirmat că ”Statul Islamic este cel mai puternic brand creat de terorism” și că ”indiciile arată că Daesh pregătește un atac de mari proporții, inedit”. E drept, toată povestea cu SI a domnului general este inedită și, bineînțeles, nu a scăpat netaxată de o serie de analiști din domeniul afirmațiilor.

S-au spus multe pe seama rețelei teroriste Stat Islamic, dar probabil generalul SRI Sorin Gabriel Cozma va rămâne în istorie ca unicul pământean care a văzut în SI ”un brand creat de terorism”. Culmea, ne referim la generalul care are sub comanda sa tocmai Direcția Generală de Prevenire și Combatere a Terorismului, care, teoretic, știe cel mai bine cum merg lucrurile. Probabil, distinsul domn general s-a simțit în largul său vorbind în fața unui public... profan în ale contraterorismului, prezent duminică seară la Festivalul de Film Istoric de la Râșnov. Așa s-ar explica de ce a spus în continuare și că ”Daesh pregătește un atac de mari proporții, inedit”. Adică, entuziasmat de ochii și urechile curioase ale amatorilor de film istoric, nu de contraterorism, din public, generalul ar fi dat din casă. Numai că, vorba lui Marinuș Moraru în ”Actorul și sălbaticii”, în care îi dădea replica regretatului Toma Caragiu: ”Aiasta-i casă? Aista-i balamuc!”. Cum era de așteptat, declarațiile generalului SRI au provocat reacții negative din partea mai multor analiști în domeniul informațiilor, relatează cei de la FLUX24. ”Un general român din SRI vine și spune că știe el ce pregătește Daesh sau SI. Dacă chiar SI pregătește așa ceva, atunci îi avertizează public. Dacă doar se laudă, e și mai grav”,a spus un analist în domeniul informațiilor pentru FLUX 24. ”Acest domn merge la un festival de film și începe acolo să vorbească de Daesh, alias SI, și se laudă că știe el totul. E copilăresc”,a spus un alt analist pentru FLUX 24. ”Și dacă are loc într-adevăr un atentat și Serviciile nu îl previn? Ce va face atunci generalul Cozma?”,a întrebat retoric analistul.

După ce a lămurit pe toată lumea cum stă treaba cu terorismul, bietul domn general a avut ghinionul să se facă și mai bine cunoscut prin intermediul unor poze postate chiar de fiica sa, care se pare că îi seamănă ca... spirit de inițiativă. Aceasta a postat pe rețelele de socializare poze cu generalul în ipostaze absolut... lumești, care ar fi de râs, dacă nu ar fi de plâns. Potrivit celor de la FLUX24, Sorin Gabriel Cozmaa ajuns în SRI în 1992, grație soției sale de atunci,Pompilia Cozma, nepoata directorului de la acea vreme al SRI,Virgil Măgureanu. Generalul Sorin Cozmaa fost subiectul mai multor scandaluri în SRI. În anii 1998-1999, numele său a apărut în Ministerul Lucrărilor Publice condus de Nicolae Noica. Ofițerul SRI ar fi fost implicat în mai multe afaceri dubioase, iar Noica l-a reclamat la șeful SRI de la acea vreme, Costin Georgescu, cerând să fie dat afară. Pentru că nimic nu se aruncă, totul se refolosește, Cozma nu a fost dat afară, ci a fost numit pe zona de agricultură. Între timp, Cozma a fost schimbat și numit șef la Antitero, una din cele mai puternice structuri din SRI.

În acest context, SRI a venit cu precizări la solicitarea stiripesurse.ro: „În cadrul unei sesiuni de Q&A ce a urmat prezentării făcute la Festivalul de Film Istoric Râşnov, domnul general Sorin Cozma a răspuns unei întrebări referitoare la capabilitățile DAESH de a desfășura în continuare atacuri teroriste în Europa. Domnul general a subliniat că nu trebuie să credem că DAESH nu are capabilitatea și intenția unui atac de mare amploare, inedit în Europa. El a continuat, evidențiind că această evaluare analitică se bazează și pe declarațiile publice făcute de înalți responsabili americani care au sarcini în domeniul antiterorist (șeful FBI și directorul Agenţiei pentru Informaţii Militare)”.