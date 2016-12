Un german a fost arestat după ce a plasat bombe pentru a se răzbuna pe clienţii săi datornici

Un muncitor german în vîrstă de 44 de ani a fost dus, joi, la poliţie, după ce a pus mai multe bombe în faţa caselor clienţilor săi, cărora le reproşa că nu i-au dat banii pe serviciile prestate de el. El s-a predat în urma unor negocieri laborioase, a spus purtătorul de cuvînt al poliţiei, care l-a ţinut sub asediu în domiciliul său, mai bine de 24 de ore. Bărbatul este suspectat că a detonat mai multe bombe mici, miercuri dimineaţă, în Viernheim, în sud-vestul ţării, în faţa domiciliului unui cuplu cu doi copii, cauzînd pagube minore. Cuplul a fost rănit de cioburi de sticlă, potrivit poliţiei. A doua explozie, cu puţin timp înainte, a produs pagube la intrarea într-o altă casă, tot în Viernheim. Bărbatul s-a închis în casă, unde spunea că a produs explozivi. Poliţia i-a evacuat pe ceilalţi locuitori ai imobilului său şi i-au încercuit domiciliul încă de miercuri dimineaţă.

Jurnaliştii cotidianului ”Bild”, care au vorbit la telefon cu individul, au explicat că, prin gesturile sale, bărbatul a vrut să se răzbune pe clienţii săi, care îi datorau bani. ”Sînt artizan şi sînt dezgustat că nu pot fi plătit pentru munca bună pe care o fac”, a spus bărbatul, citat de publicaţie. ”Tipul din Viernheim îmi datorează 2.000 de euro pentru o muncă la casa sa. Am instalat şi încălzirea la pardoseală pentru familia W. (care locuieşte în Viernheim), însă nu am văzut nicio centimă din cei 5.000 de euro pe care mi-i datorează. Nu am niciun ban în cont. Tocmai am primit aviz de evacuare de la proprietar”, a adăugat el, afirmînd că a plasat mai multe kilograme de exploziv şi la el acasă. Poliţia a refuzat să dea detalii despre motivul atacurilor, afirmînd că e vorba de o chestiune privată.