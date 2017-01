Andrei Pleşu a fost întrebat, vineri, ce părere are despre eventuala numire a lui Gigel Ştirbu la Ministerul Culturii, el declarând că nu îl cunoaşte. “Nu am auzit niciodată de domnul ăsta, or la Cultură îmi imaginez că ar trebui să apară totuşi şi personaje care au un anumit curriculum în domeniu. După mine, Gigel e foarte potrivit pentru o funcţie care cere anvergură europeană. La noi e plin de Gigei în toate posturile şi în toate instituţiile. Un Gigel în plus nu mai contează”, a declarat Pleşu. Problema nominalizării unui nou ministru pentru portofoliul Culturii a venit după ce fostul ministru Daniel Barbu a demisionat. Liberalii au intrat vineri în şedinţă pentru a vota propunerea ce va fi înaintată premierului Victor Ponta. “Cel desemnat pentru Ministerul Culturii este colegul nostru Gigel Ştirbu, care este la al doilea mandat parlamentar, fiind preşedinte al Comisiei de cultură, artă şi mass-media din Camera Deputaţilor. El a fost în Guvernul Tăriceanu secretar de Stat în acest minister. Este unul dintre colegii noştri din noul val, din tânăra generaţie, în orice caz mult mai tânără decât a mea, care au confirmat în toate planurile, în care avem deplină încredere, este o decizie şi aceasta luată în unanimitate”, a spus preşedintele PNL, Crin Antonescu.