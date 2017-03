Un ginere al lui Osama bin Laden, ucis într-un atac cu drone în Siria

Abu Khayr al-Masri, adjunctul liderului rețelei teroriste Al-Qaida și ginerele lui Osama bin Laden, a fost ucis într-un atac cu drone al CIA în nord-vestul Siriei, în apropiere de orașul Idlib, a anunțat un oficial din cadrul serviciilor de informații americane, potrivit Reuters online. În vârstă de 59 de ani, al-Masri era adjunctul lui Ayman al-Zawahiri și membru al consiliului shura al organizației islamiste. De asemenea, el era căsătorit cu una dintre ficele fostului lider al rețelei, Osama bin Laden, a adăugat oficialul sub protecția anonimatului. Acesta a precizat că al-Masri s-ar fi aflat în Siria pentru a ajuta la organizarea grupării Jabhat Fateh al-Sham, anterior cunoscută sub numele de Frontul Nusra. Teroristul a fost ținut sub arest la domiciliu în Iran până în anul 2015, când a fost eliberat ca urmare a unui schimb cu un diplomat iranian luat ostatic de al-Qaida în Yemen. Un alt oficial american a declarat că există indicii că al-Masri ar fi fost unul dintre arhitecţii atacurilor teroriste care au vizat ambasadele Statelor Unite din Kenya și Tanzania, în anul 1998.