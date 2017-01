Un grup de motociclişti a donat sînge pentru femeia cu tumoră gigant

La Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa va avea loc, săptămîna aceasta, o intervenţie chirurgicală riscantă, deoarece pacienta suferă de o tumoră gigant de 50 de kg. Bolnava este din Bucureşti şi niciun medic din Capitală nu a vrut să o opereze, aşa că a apelat la ajutorul şefului Clinicii de Chirurgie Cardio-vasculară, dr. Mircea Pătruţ. Pacienta nu a fost operată deoarece starea sa nu este încă stabilă, dar şi pentru că are mare nevoie de transfuzii de sînge, atît înaintea intervenţiei chirurgicale, cît şi în timpul acesteia. Un grup de 10 motociclişti din Constanţa a aflat de acest caz şi a mers, ieri dimineaţă, la Centrul Regional de Transfuzii, pentru a dona sînge. “Ne-am săturat să tot vedem cum mor oameni. Eu sînt donator de un an de zile şi cred că este foarte bine să donezi. Am salvat viaţa unui prieten în urmă cu un an donînd sînge, vrem să o ajutăm şi pe această pacientă”, a spus Ana-Maria Bălan, membră a grupului Seawolves. Unii dintre cei care au donat sînge, ieri, se aflau pentru prima dată la Centrul de Transfuzii, dar au spus că merită să suporte o înţepătură pentru a ajuta un om a cărui viaţă depinde, într-o oarecare măsură, de donatori. “Salvezi viaţa a trei persoane doar printr-o singură donare. Am văzut articolul despre femeia care are tumora gigant, apoi am postat un anunţ pe un site şi ne-am adunat mai mulţi ca să donăm sînge. Nu o cunosc pe cea care are nevoie de sînge, dar sper să se vindece”, a spus Cătălin Oprea, un alt membru Seawolves. Pacienta are grupa de sînge A II, iar sîngele pe care l-au donat cei 10 motociclişti de la Seawolves nu va ajunge numai la bolnava cu tumora gigant, ci şi la alţi pacienţi care au nevoie de sînge. “Toată rezerva de sînge de care dispunem este blocată pentru această pacientă. Oricine vrea să doneze este binevenit, deoarece sînt mulţi pacienţi care au nevoie de sînge”, a declarat directorul Centrului Regional de Transfuzii, dr. Alina Dobrotă. După ce au donat sînge, motocicliştii au cunoscut-o pe pacienta care are nevoie de ajutor. Aceştia speră că gestul lor să fie urmat de cît mai mulţi constănţeni.