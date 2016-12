Un grup de rromi a distrus un elicopter al poliţiei britanice care le-a survolat tabăra

Un grup de rromi nomazi, stabilit în prezent în Surrey, a intrat într-o bază a poliţiei britanice locale şi a distrus un elicopter cu care poliţiştii au survolat tabăra lor pentru a lua imagini cu activitatea imigranţilor. Rromii au intrat în sediul Poliţiei din Surrey, au ameninţat personalul din sălile de operaţiuni, după care au distrus elicopterul folosind topoare şi provocînd pagube de zeci de mii de lire sterline. Incidentul s-a petrecut joi dimineaţă, după ce ofiţerii au supravegheat tabăra romilor săptămâni întregi, atrăgînd furia acestora.

Detectivii sînt de părere că imigranţii ascundeau în locuinţele improvizate bunuri furate. Ofiţerii pregăteau un raid în tabără, după ce ar fi obţinut dovezile de care aveau nevoie cu ajutorul imaginilor captate din elicopter. „Romii erau furioşi pentru că se simţeau stresaţi de elicopter. Nimeni nu s-a aşteptat la un asemenea nivel de violenţă. Înaintea desfăşurării unui raid, infractorii sînt, de obicei, supravegheaţi din aer. Astfel, am şti ce-am putea găsi, am putea identifica suspecţi şi am afla intrările şi ieşirile din tabără. Probabil ne-am apropiat prea mult de sol”, a afirmat un ofiţer al secţiei din Surrey. Acesta era singurul elicopter al poliţiei din Surrey şi era folosit pentru urmărirea suspecţilor care se deplasau cu maşini, găsirea persoanelor dispărute şi operaţiuni de supraveghere planificate. Elicopterul avea o cameră video ataşată frontal şi era folosit, în medie, de şapte ori pe zi. Reparaţiile ar putea dura aproximativ două săptămîni.

Securitatea la baza poliţiei s-a înăsprit, iar pînă la terminarea reparaţiilor, sediile de poliţie din Londra şi Sussex vor asigura zboruri de supraveghere pentru Surrey. Potrivit purtătorului de cuvînt al Poliţiei din Surrey, nu se cunoaşte numărul exact al rromilor din tabăra ilegală.