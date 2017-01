Un guru scandalos

Guru-ul indian Nithyananda Swami, lider al organizaţiei Dhyanapeetam, care are adepţi şi în rândul unor vedete de film şi politicieni, a fost filmat în ipostaze erotice cu două tinere indience, astfel că a renunţat la funcţia sa. Adepţii guru-ului şi locuitorii din Bangalore, unde acesta are un ashram, s-au înfuriat după difuzarea filmului cu acesta, astfel că au atacat aşezământul organizaţiei sale. Swami, în vârstă de 32 de ani, susţine că înregistrarea video reprezintă un complot împotriva sa şi că este modificată. În urma difuzării clipului, Swami a anunţat că se retrage de la conducerea organizaţiei sale religioase şi că intră într-o perioadă de “izolare spirituală”, de durată nedeterminată. Totuşi, poliţiştii au deschis o anchetă privind acest caz, pentru a stabili ce activităţi are ashram-ul lui Swami, care are filiale şi în SUA şi în Europa.