Un hoţ cu remuşcări

Un magazin din Bristol, oraş din vestul Angliei, a primit o scrisoare de la un dependent de droguri care şi-a cerut scuze şi a oferit un cec de o sută de lire sterline, banii datoraţi pe ţigările furate din magazin în urmă cu şapte ani. “Dragi domni, vă scriu această scrisoare pentru a repara ce am făcut”, începe scrisoarea primită de Imran Ahmed, administratorul magazinului Raja Foods. “În urmă cu şapte ani, treceam pe lîngă magazinul vostru, seara tîrziu, cînd am văzut că încuietoarea era forţată. Am profitat şi am intrat furînd 450 de ţigări. Vă dau o sută de lire pentru a rambursa valoarea a ceea ce am furat”, a adăugat hoţul. Acesta susţine că a comis fapta într-un moment de rătăcire al vieţii sale. “În acea vreme mă drogam şi viaţa mea părea inutilă. Acum nu mă mai droghez şi încerc să duc o viaţă onestă şi decentă”, a conchis acesta. Considerînd gestul de o sinceră bunătate, administratorul magazinului a promis că va da banii primiţi unei organizaţii care îi ajută pe dependenţii de droguri.