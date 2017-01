Un hunedorean oferă bijuterii familiei regale britanice

Artistul hunedorean Ovidiu Pârâianu a realizat două inele de aur, placate cu safire, rubine şi diamante şi o cheiţă, care urmează să ajungă la familia regală din Marea Britanie, respectiv la Kate Middleton şi Elisabeta a II-a. Bijuteria confecţionată pentru viitoarea prinţesă a Angliei cântăreşte 16 grame, din care 14 grame reprezentă cantitatea de aur, având încrustate motive brâncuşiene, iar în partea inferioară, are decupajul în formă de inimă. Cea pentru regina Angliei are acelaşi gramaj, dar execuţia este diferită: inelul cuprinde toate cele trei simboluri ale lui Brâncuşi: \"Masa tăcerii\", \"Poarta sărutului\" şi \"Coloana infinitului\". Pe \"Masa tăcerii\" este aplicată harta Marii Britanii, iar de jur împrejur sunt câte 12 safire, 12 rubine şi 12 diamante, inelul fiind special conceput pentru a fi purtat pe mănuşă. În Anglia va ajunge şi o cheiţă de aur, cu două inimi, pe care sunt inscripţionate literele \"K\" şi \"W\" de la Kate şi William. Cheiţa are, de asemenea, motive brâncuşiene şi un sistem de prindere cu ac.

\"Vreau să ofer aceste bijuterii pentru a promova creaţia lui Constantin Brâncuşi în Palatul regal, astfel că valoarea acestor bijuterii este una simbolică. Nu contează cât valorează, pentru că promovarea operei lui Brâncuşi face mai mult decât o sumă de bani\", a declarat Ovidiu Pârâianu.

Piesele au fost executate în atelierul soţilor Violete şi Nucu Şomăcescu, fiind realizate în Monetăria statului, pentru că echipamentele de acolo asigură cea mai mare fineţe. Artistul a afirmat că vrea să ofere personal cadoul viitorului cuplu. El este un fost miner din Valea Jiului, care a renunţat la meseria respectivă după ce a suferit un accident de muncă. La sfârşitul lui 2007, a realizat o cheiţă din aur cu motive inspirate din operele lui Brâncuşi, de asemenea încrustate cu pietre preţioase, tot pentru regina Marii Britanii, Elisabeta a II-a, cu ocazia împlinirii a 60 de ani de căsnicie, alături de Ducele de Edinburgh, prinţul Philip. La acea vreme, după ce a finalizat lucrarea, artistul s-a deplasat personal la Londra pe cheltuiala sa, ca să se asigure că bijuteria ajunge la Palatul Buckingham, însă, la câteva zile după ce a primit cadoul, regina i-a mulţumit românului, printr-o scrisoare.

Artistul a realizat pentru fostul preşedintele american George Bush \"Cheia Statelor Unite cu diamant\", în greutate de 27 de grame şi \"Cheia Universului\", de 15 grame. El le-a făcut cadouri similare şi lui Arnold Schwarzenegger şi Carlei Bruni.