Un ieşean s-a spânzurat cu un cordon în locuinţa sa, după ce şi-a anunţat sinuciderea pe Facebook

Un ieșean de 27 de ani s-a spânzurat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, cu un cordon, de fereastra dintr-o cameră a locuinţei sale, după ce a scris un mesaj pe Facebook în care și-a anunțat sinuciderea, explicând că a luat această decizie din cauza problemelor cu jocurile de noroc. Ofițerii Inspectoratului Județean de Poliție Iaşi au intervenit, în noaptea de sâmbătă spre duminică, la domiciliul lui Marian Chirașcu, în vârstă de 27 de ani, din municipiu, după ce au fost sunați de către colegii tânărului, care au văzut un mesaj pe Facebook în care acesta anunța că urmează să se sinucidă. Acestea îmi sunt ultimele cuvinte. Știu că doare, am fost prost nu am reușit să renunț la diavol. Jocurile m-au adus aici, mă voi duce alături de fratele meu. ADIO“, a scris Marian Chirașcu pe rețeaua de socializare. Polițiștii nu au reușit însă să ajungă la timp și l-au găsit pe aceasta spînzurat în cameră cu un cordon de fereastră. "În acest caz s-a deschis un dosar penal pentru moarte suspectă. Urmează să fie făcută necropsia pentru a se stabili cauza decesului. Cercetările continută“, a declarat Anca Vîjiac, purtător de cuvânt am IPJ Iași. Tânărul de 27 de ani era frizer în Iași și, potrivit postărilor de pe contul său de pe rețeaua de socializare, acesta era apreciat de către prieteni, familie și clienți. "Nu știu dacă a jignit sau deranjat pe cineva vreodată, toți îl consideram un om bun cu suflet mare, zâmbea și când avea probleme“, a spus unul dintre prietenii săi într-un mesaj. "Din primele informații, se pare că tânărul a mai avut un frate care a decedat și mai are unul care lucrează în Anglia. Familia a anunțat că înmormântarea va avea loc marți.