Un iluzionist din Timişoara a levitat deasupra unui tir aflat în mers

Iluzionistul Lorenzo-Cristian a pus în practică, sâmbătă, la Timişoara, un număr de magie în premieră naţională, levitând deasupra unui tir de 13 tone, aflat în mers, fără şofer, timp de aproximativ 20 de minute.

Spectacolul de magie a avut loc pe una dintre cele mai circulate artere din Timişoara, B-dul Take Ionescu, porţiunea cuprinsă între Piaţa Badea Cârţan şi Punctele Cardinale. Pe durata actului artistic, circulaţia rutieră a fost blocată de poliţişti.

Sute de timişoreni au venit să-l susţină pe Lorenzo-Cristian şi să asiste la numărul de magie unic în România. Practic, iluzionistul a fost suspendat în aer, timp de aproximativ 20 de minute, în poziţie orizontală deasupra unui tir cu o greutate de 13 tone, patru metri înălţime şi peste 17 metri lungime.

De asemenea, Lorenzo-Cristian nu doar că a levitat deasupra autoutilitarei de mare tonaj, ci a şi tras-o după el, în acelaşi timp. Astfel, TIR-ul se deplasa pe stradă, deşi nu avea şofer sau uşi.

“Mişcă tirul cu puterea minţii”, “Cineva a avut o telecomandă şi a controlat tirul”, “Sigur e o şmecherie, o iluzie optică”, “Super! Extraordinar”, au fost doar câteva dintre reacţiile celor care au urmărit numărul de magie.

La finalul spectacolului, Lorenzo-Cristian a declarat presei că s-a pregătit timp de şase luni şi că un astfel de număr de magie a mai fost pus în practică doar la Londra.

“A fost un număr de iluzionism, nu este vorba despre puteri supranaturale, este un act artistic pregătit cu foarte mult timp. Eu cred că este o premieră naţională, un astfel de număr s-a mai ţinut doar la Londra, dar actul nostru artistic a fost deosebit faţă de al lor şi cred că a fost ca şi compoziţie artistică mai ok. Suntem în discuţii de aproximativ un an, dar tehnic putem spunem că lucrăm de vreo şase luni destul de insistent. Cel mai dificil punct au fost cablurile de troleibuz, este ceva reprezentativ pentru Timişoara şi ne-am conformat. Pe viitor am foarte multe idei originale, cât mai mari, cât mai spectaculoase şi sper să fiu bine primit la Timişoara, să vin cu idei noi şi, de ce nu, să arătăm Europei că merităm titlul de Capitală Culturală Europeană”, a declarat Lorenzo-Cristian.

Timişoreanul Lorenzo–Cristian practică iluzionismul de la vârsta de 14 ani, iar în prezent este singurul român membru al celui mai prestigios şi exigent club al magicienilor profesionişti din Europa - The Magic Circle de la Londra, fiind coleg cu renumiţii magicieni Dynamo şi David Copperfield.