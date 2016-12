Un important profesor de la ”Ovidius” s-a stins din viață

17:51:23 / 14 Ianuarie 2016

Prea devreme Dincolo.

La o virsta a deplinei maturitati creatoare, profesoara Aida Todi ne-a parasit, la capatul unei nedrepte suferinţe. Lingvist apreciat, dascal apropiat de studenti, caracter de o discretie si umanitate exemplare, regretata noastra colega a fost chemata Dincolo cind mai avea atitea de spus in plan stiintific si o viata inainte. Dumnezeu s-o aibe in paza Lui!