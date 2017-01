Un incendiu a stârnit panică într-un hotel din Mamaia!

Turiștii cazați la hotelul "Marie", din stațiunea Mamaia, au trecut luni seară prin clipe de groază, după ce un incendiu a izbucnit în clădire. Autoritățile s-au mobilizat în jurul orei 20.36, atunci când mai multe apeluri prin linia unică 112 au anunțat că flăcările au cuprins camera tehnică a imobilului. În momentul în care au realizat ce se întâmplă, oamenii au încercat să părăsească unitatea de cazare. Unii dintre ei, aflați la parter, au ales să sară pe ferestre, alții au străbătut cu greu holurile invadate de fumul dens. "Între etajele 1 și 2 nu puteai să vezi nimic, nu aveai cum să te orientezi. Sincer, am crezut că nu voi reuși să ajung jos", a povestit un tânăr. "Am ieșit din cameră când mi-am dat seama că a izbucnit incendiul și am pornit către parter. Fumul era foarte înecăcios și am avut câteva clipe de spaimă când am intrat în acea ceață", a declarat un alt bărbat.

TURIȘTI EVACUAȚI DE POMPIERI

La fața locului au fost trimise două autospeciale cu apă și spumă ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) "Dobrogea", dar și o automacara, folosită pentru salvări la înălțime. În timp ce unii dintre pompierii deplasați în stațiunea Mamaia începeau lupta cu focul, colegii lor intrau în clădire pentru a-i scoate pe turiștii care rămăseseră blocați în camere și așteptau ajutor. Zece persoane, printre care și patru copii, au fost luate de militarii ISU din imobil și conduse către ieșire.

12 PERSOANE AU PRIMIT ÎNGRIJIRI

Nu mai puțin de 12 turiști care se intoxicaseră cu fum au primit îngrijiri de la medicii chemați la locul incendiului. "Toți cei care au fost asistați erau stabili din punct de vedere hemodinamic. Ei au fost monitorizați și oxigenați", a declarat Maria Gîrțu, asistent medical în cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Constanța. Niciuna dintre victime nu a avut nevoie să fie transportată la spital. Lt. col. Daniel Petrov, împuternicit la comanda ISU "Dobrogea", a coordonat intervenția. "Arderea a fost mai mult mocnită, ca urmare a aportului redus de oxigen, dar, în momentul în care noi am intrat, focul s-a întețit", a declarat lt. col. Petrov. Specialiștii ISU "Dobrogea" spun că focul a izbucnit, cel mai probabil, la centrala termică a hotelului, dar cercetările continuă pentru elucidarea cauzei exacte.