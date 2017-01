Un ingredient al condimentului curry contribuie la ştergerea amintirilor negative

Turmeric, unul dintre ingredientele condimentului curry, ar putea contribui la ştergerea amintirilor negative stocate în creier, potrivit unei cercetări derulate de psihologi de la The City University of New YorkRead, informează dailymail.co.uk. Potrivit acestui studiu, curcumina, o substanţă prezentă în turmeric, unul dintre ingredientele condimentului curry, contribuie atât la stocarea în creier a noilor stări de teamă cu care se confruntă o persoană, cât şi la ştegerea din memorie a amintirilor negative preexistente. Noile descoperiri ar putea ajuta cercetătorii să realizeze un tratament pentru oamenii care suferă de tulburări psihice. Psihologii de la The City University of New York au dresat şoareci astfel încât aceştia să devină înspăimântaţi atunci când aud un anumit sunet. Cercetătotorii au asumat, de asemenea, faptul că aceste creaturi sunt înspăimântate atunci când suferă din cauza frigului. După câteva ore, când şoareci erau puşi să asculte acelaşi sunet care-i înspăimânta, aceia care primeau mâncarea pe care o consumau în mod obişnuit "îngheţau". Însă şoarecii care au primit o dietă care includea în compoziţia sa curcumină nu au mai "îngheţat" atunci când auzeau sunetul, fapt care ar putea sugera că amintirile lor negative (teama provocată de sunet - n.r.) au fost date uitării. "Lucrurile descoperite sugerează că oamenii care suferă de tulburarea de stres posttraumatic şi de alte tulburări psihice, care au amintiri înfricoşătoare, pot avea beneficii substanţiale de pe urma unei alimentaţii care include curcumină", a declarat profesorul Glenn Schafe, cel care a condus această cercetare.