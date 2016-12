Un inhibitor molecular ar putea îmbunătăți tratamentul împotriva maladiei Alzheimer

05:15:10 / 20 Februarie 2015

Controalele care ar trebui facute periodic unde sunt ?

De ce sa se ajunga sa se trateze boli asa de grave cu costuri uriase, si nu sa se PREVINA prin controale anuale ? De ce nu e obligatoriu controlul neurologic cu efectuarea unei electroencefalogramei ( EEG ) computerizate astfel ca si pacientul sa vada pe grafic in ce hal functioneaza creierul si sa inteleaga gravitatea bolii. Medicul ar trebui sa explice ce important este sa se respecte anumite reguli in timpul vietii ca sa nu se ajunga in preajma batranetii la dementa senila si obligata familia sa angajeze persoana insotitoare permanenta ?