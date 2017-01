Un joc video dedicat fanilor Beatles va fi lansat pe 9 septembrie

Fanii legendarei trupe The Beatles vor putea cînta alături de membrii grupului, în universul virtual al unui joc video care va fi lansat pe 9 septembrie, în America de Nord şi Europa. Apple Corps şi MTV au anunţat data lansării jocului, menţionînd că preţul la care acesta va fi comercializat este de 59,99 de dolari. Fanii vor trebui să investească în plus aproape 100 de dolari pentru a achiziţiona instrumente muzicale similare celor folosite de membrii trupei Beatles. Jocul video intitulat ”The Beatles: Rock Band” va fi lansat simultan pe mai multe pieţe internaţionale în Europa, America de Nord, Australia şi Noua Zeelandă pe 9 septembrie 2009, dată special aleasă pentru a marca semnificaţia cifrei 9 pentru trupă. Potrivit oficialilor companiei producătoare, jocul va permite fanilor trupei să cînte la chitară, bas sau tobe, experimentînd extraordinarul catalog muzical al celor de la The Beatles printr-un joc care poartă utilizatorii prin discografia şi evoluţia în timp a legendarei trupe.

Deşi consideraţi de mulţi cea mai bună trupă rock a tuturor timpurilor, prezenţa în mediul online a muzicii Beatles este destul de redusă, membrii supravieţuitori ai formaţiei privind pînă acum cu scepticism acest canal. De exemplu, muzica trupei Beatles nu este disponibilă pe iTunes, membrii grupului şi apropiaţii acestora refuzînd acest lucru, pe motiv că baza muzicală de la Apple este uşor de piratat. Printre alte trupe cunoscute care au acordat licenţa cîntecelor fie pentru ”Guitar Hero”, fie pentru ”Rock Band” se numără Aerosmith, The Rolling Stones şi AC/DC.